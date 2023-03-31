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Лекарства по рецептам: в ХОВА сообщили, кого не коснется нововведение

Общество 20:34   31.03.2023
Оксана Горун
Лекарства по рецептам: в ХОВА сообщили, кого не коснется нововведение Фото: ХОВА

Введение е-рецептов с 1 апреля вызвало ажиотаж в стране. В Харькове также выстроились длинные очереди за лекарствами. В ХОВА дали разъяснения.

«С завтрашнего дня в регионе определенные лекарства можно будет получить только по электронным или бумажным рецептам. Нововведения не относятся к населенным пунктам, где ведутся боевые действия», — сообщили в Харьковской ОВА.

Полный перечень населенных пунктов, где идут боевые действия, утвержден приказом Минреинтеграции. Список доступен по ссылке.

В ХОВА сообщили, что по рецепту будет продаваться примерно половина всех лекарств. Среди них:

— антибиотики;

— противосудорожные средства;

— гормональные препараты (в том числе и противозачаточные);

— препараты для лечения артериального давления, сердечных заболеваний;

— некоторые антигельминтные препараты;

— некоторые антигистаминные средства;

— кроворазжижающие препараты;

— антидепрессанты, нейролептики и релаксанты;

— стероидные лекарственные средства;

— некоторые лекарства против боли, кашля, успокаивающие.

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    • «Рецепт можно получить по медицинским показаниям у профильных врачей. А убедиться, является ли препарат рецептурным, можно на сайте Государственного реестра лекарственных средств», — отметили чиновники.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 31 марта 2023 в 20:34;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Введение е-рецептов с 1 апреля вызвало ажиотаж в стране. В Харькове также выстроились длинные очереди за лекарствами. В ХОВА дали разъяснения".