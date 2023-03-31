Лекарства по рецептам: в ХОВА сообщили, кого не коснется нововведение
Введение е-рецептов с 1 апреля вызвало ажиотаж в стране. В Харькове также выстроились длинные очереди за лекарствами. В ХОВА дали разъяснения.
«С завтрашнего дня в регионе определенные лекарства можно будет получить только по электронным или бумажным рецептам. Нововведения не относятся к населенным пунктам, где ведутся боевые действия», — сообщили в Харьковской ОВА.
Полный перечень населенных пунктов, где идут боевые действия, утвержден приказом Минреинтеграции. Список доступен по ссылке.
В ХОВА сообщили, что по рецепту будет продаваться примерно половина всех лекарств. Среди них:
— антибиотики;
— противосудорожные средства;
— гормональные препараты (в том числе и противозачаточные);
— препараты для лечения артериального давления, сердечных заболеваний;
— некоторые антигельминтные препараты;
— некоторые антигистаминные средства;
— кроворазжижающие препараты;
— антидепрессанты, нейролептики и релаксанты;
— стероидные лекарственные средства;
— некоторые лекарства против боли, кашля, успокаивающие.
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«Рецепт можно получить по медицинским показаниям у профильных врачей. А убедиться, является ли препарат рецептурным, можно на сайте Государственного реестра лекарственных средств», — отметили чиновники.
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- • Дата публикации материала: 31 марта 2023 в 20:34;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Введение е-рецептов с 1 апреля вызвало ажиотаж в стране. В Харькове также выстроились длинные очереди за лекарствами. В ХОВА дали разъяснения".