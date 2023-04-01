Лекарства по рецептам: накануне в Харькове выстроились очереди в аптеки

Люди в Харькове поддались общенациональному ажиотажу — фото и видео из переполненных 31 марта аптек опубликовали в соцсетях

«В аптеках Харькова сегодня аншлаг. Все хотят успеть купить лекарства без рецепта», «Нимесил» все купили?» — комментировали фото и видео из переполненных аптек в харьковских пабликах.

Тем временем в обсуждениях в городских чатах харьковчане возмущались нововведением, даже не разобравшись в его сути.

«Когда поднимется давление, до состояния полный писец, буду скорую из аптеки вызывать», — предупредил в чате МГ «Объектив» харьковчанин Вячеслав.

Другой выход из ситуации нашел пользователь с ником Gala: «Будем переходить на народную медицину, корешки копать, листики жувать».

«Неужели ко времени такие действия. Мало нам рэкета и еще будем ездить по врачам за аспирином. Неужели нечем заняться нашим депутатам. Позор», — возмутилась харьковчанка Виктория Астапова.

При этом многие участники подобные обсуждений внимательно прочитали разъяснения Минздрава и Харьковской ОВА и отметили, что в списке рецептурных препаратов никаких изменений не произошло. Единственное нововведение, которое будет действовать с 1 апреля — появление е-рецепта. Об этом, реагируя на ажиотаж, сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

В ХОВА уточнили: «С завтрашнего дня в регионе определенные лекарства можно будет получить только по электронным или бумажным рецептам. Нововведения не относятся к населенным пунктам, где ведутся боевые действия». Список населенных пунктов, где ведутся боевые действия, утвержден Минрегионом. С ним можно ознакомиться по ссылке. Харьковская городская территориальная громада в этом списке присутствует — в разделе «Территории возможных боевых действий».