Лекарства по рецептам: накануне в Харькове выстроились очереди в аптеки
Люди в Харькове поддались общенациональному ажиотажу — фото и видео из переполненных 31 марта аптек опубликовали в соцсетях
«В аптеках Харькова сегодня аншлаг. Все хотят успеть купить лекарства без рецепта», «Нимесил» все купили?» — комментировали фото и видео из переполненных аптек в харьковских пабликах.
Тем временем в обсуждениях в городских чатах харьковчане возмущались нововведением, даже не разобравшись в его сути.
«Когда поднимется давление, до состояния полный писец, буду скорую из аптеки вызывать», — предупредил в чате МГ «Объектив» харьковчанин Вячеслав.
Другой выход из ситуации нашел пользователь с ником Gala: «Будем переходить на народную медицину, корешки копать, листики жувать».
«Неужели ко времени такие действия. Мало нам рэкета и еще будем ездить по врачам за аспирином. Неужели нечем заняться нашим депутатам. Позор», — возмутилась харьковчанка Виктория Астапова.
При этом многие участники подобные обсуждений внимательно прочитали разъяснения Минздрава и Харьковской ОВА и отметили, что в списке рецептурных препаратов никаких изменений не произошло. Единственное нововведение, которое будет действовать с 1 апреля — появление е-рецепта. Об этом, реагируя на ажиотаж, сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.
В ХОВА уточнили: «С завтрашнего дня в регионе определенные лекарства можно будет получить только по электронным или бумажным рецептам. Нововведения не относятся к населенным пунктам, где ведутся боевые действия». Список населенных пунктов, где ведутся боевые действия, утвержден Минрегионом. С ним можно ознакомиться по ссылке. Харьковская городская территориальная громада в этом списке присутствует — в разделе «Территории возможных боевых действий».
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- • Дата публикации материала: 1 апреля 2023 в 08:14;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Люди в Харькове поддались общенациональному ажиотажу — фото и видео из переполненных 31 марта аптек опубликовали в соцсетях".