Лекарства по рецептам: министр Ляшко не заметил ажиотажа в аптеках Харькова

В эфире нацмарафона министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что ажиотаж в аптеках 31 марта из-за введения электронного рецепта возник только в Киеве.

«Это произошло только в Киеве. Ибо то, что мы промоделировали по другим регионам, никакого ажиотажа не было», — сказал Ляшко, отвечая на вопрос ведущего нацмарафона о причинах возникшей в стране аптечной паники.

При этом Ляшко очередной раз заверил, что повода для ажиотажа нет — с 1 апреля не изменяются ни правила отпуска лекарств в аптеках, ни контроль за этим процессом. При этом министр частично объяснил, как аптекарям удается отпускать без рецептов то, что уже давно должно быть рецептурным.

«У нас всегда рецептурные препараты отпускались по рецептам. В то же время, есть определенное требование, которым пользовались аптечные сети, когда мы говорим, что не было требования хранить бумажный рецепт в аптеке. И это позволяло аптекам отпускать рецептурные препараты без рецептов. Мы контроль не усиливаем – все то, что было до 1 апреля, остается. Появился дополнительный сервис – электронный рецепт, чтобы мы могли отслеживать, кто что выписывает, на какие группы препаратов, где отпускается, при какой болезни выписывают тот или иной препарат», — пояснил министр здравоохранения.

В частности, Ляшко пообещал отправлять на переаттестацию врачей, которые попытаются лечить вирусные заболевания антибиотиками.

«Мы не поддерживали и не поддерживаем, и будем отправлять на переаттестацию врачей, которые, например, лечат острые респираторные вирусные инфекции антибиотиками или противомикробными лекарственными средствами. На это нужно влиять, потому что за самолечением кроется большая проблема», — заявил министр.

Что касается реальных изменений, вступивших в силу с 1 апреля, то Ляшко подробно рассказал всю историю вопроса. Цитируем его дословно: «Есть вопросы довоенного периода, когда у нас была группа рецептурных препаратов, которые должны были отпускаться по рецепту врача. Эта рецептурная группа препаратов не изменялась Министерством здравоохранения ни до войны, ни сейчас — в период военного положения. На 1 апреля 2022 года мы планировали зайти с электронным рецептом по антибиотикам. Из-за того, что произошло полномасштабное вторжение РФ на территорию Украины, мы отсрочили внедрение электронного рецепта как дополнительного сервиса для пациента, который будет приходить в аптечное учреждение. При этом электронный рецепт на программу «Доступные лекарства» работает в нашей стране более трех лет. В мае мы убрали рецептурный отпуск в принципе на все, чтобы упростить ситуацию, потому что она была у нас немного хаотичная, что связано с ведением боевых действий на территории Украины. Уже в августе системная логистика в аптечной сети – у поставщиков и изготовителей – стабилизировалась. Мы начали полностью контролировать процесс, понимать, что где происходит, в каком регионе и какой аптеке. И в августе мы отменяем действие того пункта постановления по антибиотикам и запускаем дополнительный сервис – электронный рецепт. То есть в стране уже почти более полугода работает электронный рецепт вместе с бумажным на антибиотики. В ноябре мы отменяем это действие постановления на безрецептурный отпуск на наркотические лекарственные средства и запускаем этот процесс и дополнительный сервис. Все это время мы готовили нашу электронную базу для того, чтобы весь реестр лекарственных средств рецептурных завести в цифровой формат, и можно было запустить отпуск по электронным рецептам на всю группу рецептурных препаратов. И мы вышли на то, что на 1 апреля 2023 нам это удалось, и мы вернулись в систему, и сказали людям: «Теперь вы можете получить и дополнительно рецептурную группу препаратов по электронному рецепту». Никакие новые препараты не попали в рецептурную группу, не изменилась никакая ситуация по усилению контроля отпуска или других вещей. То есть, появился дополнительный сервис. Вопрос отпуска рецептурных препаратов не регулируется вопросом введения электронного рецепта. Это нужно понять».