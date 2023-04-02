Вопросы, которые нельзя решать самостоятельно — Ляшко о лекарствах по рецептам

С 1 апреля перечень лекарственных средств, которые отпускаются по рецепту, не увеличился, подчеркнул в эфире телемарафона министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко. По его словам, нововведение одно: рецептурный лекарственный препарат теперь можно получить по электронному рецепту.

Является лекарственный препарат рецептурным или нет — определяется не Министерством здравоохранения, а в момент регистрации такого средства, подчеркнул Ляшко.

«Большинство тех лекарственных средств, которые крутились в сети, не относились к группе рецептурных. Но многие из тех лекарственных средств, о которых шла речь, были зарегистрированы, например, в 2005, 2007 году. И там четко прописано, что это рецептурное лекарственное средство и должно отпускаться по рецепту. Министерство здравоохранения на 1 апреля не увеличило ни одной группы препаратов, ни одного средства, которое должно отпускаться по рецепту. Мы с 1 апреля только запустили возможность получить рецептурное лекарственное средство по электронному рецепту», — отметил министр.

Такую возможность Ляшко назвал «дополнительным сервисом» и добавил, что ему предшествовал ряд решений.

«Электронный рецепт у нас был доступен года три, но только на те лекарственные средства, которые входили в программу «Доступные лекарства». В августе 2022 года мы в программу «Доступные лекарства» ввели все препараты из группы антибиотиков и также позволили их получать через электронный рецепт. В ноябре 2022 года к этой группе препаратов добавились наркотические лекарственные средства. И с 1 апреля есть возможность получить всю группу рецептурных препаратов», — напомнил Ляшко.

Также министр отметил, проверить — является ли препарат рецептурным — можно не заходя на портал Государственного реестра лекарственных средств Украины, а просто открыв инструкцию.

«Рецептурную группу препаратов человек сам себе не может назначать. Потому что она направлена на то, чтобы лечить какую-то определенную болезнь или уменьшить определенные симптомы. Рецептурную группу можно употреблять только тогда, когда это говорит врач. Никакого самолечения. Сосед или интернет не могут вам подсказать, можно ли этот препарат для определенной патологии или симптомов употреблять, или нет. Все наши социологические исследования показывают, что в Украине большой процент людей, которые занимаются самолечением. При всем уважении к украинцам, есть вопросы такие, которые нельзя решать самостоятельно», — считает Ляшко.

В качестве примера он привел обезболивающие препараты, которые человек может принимать для устранения симптомов, что может привести к выявлению болезни на более поздней стадии, когда лечить ее будет труднее или вообще невозможно.

Относительно ажиотажа в аптеках, то, по словам Ляшко, будут сделаны определенные выводы.

«Это характерно исключительно для центрального региона, Киев и Киевская область, поскольку в целом по стране ажиотажа такого в аптеках не отмечалось. Сейчас коммуникационщики разбираются, что послужило триггером, почему так произошло и что мы, как Министерство здравоохранения, должны делать, чтобы это не происходило в будущем», — добавил Ляшко.