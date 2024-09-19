За понад 218 млн грн відновлюють п’ять укриттів в лікарнях Харківщини (відео)
В Харківській області триває реконструкція та будівництво п’яти укриттів в медзакладах. На ці роботи Кабмін виділив понад 218 мільйонів гривень.
Хід робіт приїхав перевірити Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко, повідомили у ХОВА.
«Важливо якомога раціональніше використовувати обмежені ресурси, аби забезпечити чіткий перелік медичних послуг у конкретно визначених закладах, де ми як держава зможемо гарантувати наявність всього необхідного сучасного обладнання та висококваліфікованих фахівців, тобто зможемо бути впевнені, що пацієнту буде надана допомога на найвищому рівні», – сказав Ляшко.
Зазначається, що від початку повномасштабного вторгнення, по всій країні російські окупанти пошкодили 1657 будівель охорони здоров’я. Ще 221 об’єкт – зруйнований повністю і відновленню не підлягає. Харківська область одна з тих, що зазнала найбільших втрат.
«Також ведуться роботи в приймальному та реабілітаційному відділеннях обласної лікарні, аби покращувати якість медичних послуг для жителів Харківщини», – додав голова ХОВА Олег Синєгубов.
Відео: ХОВА
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: больницы, кабмин, ляшко, реконструкция, сінєгубов, укрытия, харківщина, хова;
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Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Харківській області триває реконструкція та будівництво п’яти укриттів в медзакладах. На ці роботи Кабмін виділив понад 218 мільйонів гривень.".