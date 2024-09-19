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За понад 218 млн грн відновлюють п’ять укриттів в лікарнях Харківщини (відео)

Суспільство 13:37   19.09.2024
Вікторія Яковенко
За понад 218 млн грн відновлюють п’ять укриттів в лікарнях Харківщини (відео) Фото: ХОВА

В Харківській області триває реконструкція та будівництво п’яти укриттів в медзакладах. На ці роботи Кабмін виділив понад 218 мільйонів гривень.

Хід робіт приїхав перевірити Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко, повідомили у ХОВА.

«Важливо якомога раціональніше використовувати обмежені ресурси, аби забезпечити чіткий перелік медичних послуг у конкретно визначених закладах, де ми як держава зможемо гарантувати наявність всього необхідного сучасного обладнання та висококваліфікованих фахівців, тобто зможемо бути впевнені, що пацієнту буде надана допомога на найвищому рівні», – сказав Ляшко.

Зазначається, що від початку повномасштабного вторгнення, по всій країні російські окупанти пошкодили 1657 будівель охорони здоров’я. Ще 221 об’єкт – зруйнований повністю і відновленню не підлягає. Харківська область одна з тих, що зазнала найбільших втрат.

«Також ведуться роботи в приймальному та реабілітаційному відділеннях обласної лікарні, аби покращувати якість медичних послуг для жителів Харківщини», – додав голова ХОВА Олег Синєгубов.

Відео: ХОВА

Читайте також: Харків’янам пропонують роботу в лікарні: перелік вакансій

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Вересня 2024 в 13:37;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Харківській області триває реконструкція та будівництво п’яти укриттів в медзакладах. На ці роботи Кабмін виділив понад 218 мільйонів гривень.".