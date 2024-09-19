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За 218 млн грн восстанавливают пять укрытий в больницах Харьковщины (видео)

Общество 13:37   19.09.2024
Виктория Яковенко
За 218 млн грн восстанавливают пять укрытий в больницах Харьковщины (видео) Фото: ХОВА

В Харьковской области идет реконструкция и строительство пяти укрытий в медучреждениях. На эти работы Кабмин выделил более 218 миллионов гривен.

Ход работ приехал проверить Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, сообщили в ХОВА.

«Важно как можно более рационально использовать ограниченные ресурсы, чтобы обеспечить четкий перечень медицинских услуг в конкретно определенных учреждениях, где мы как государство сможем гарантировать наличие всего необходимого современного оборудования и высококвалифицированных специалистов, то есть сможем быть уверены, что пациенту будет предоставлена ​​помощь на самом высоком уровне», — сказал Ляшко.

Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения по всей стране оккупанты повредили 1657 зданий здравоохранения. Еще 221 объект – полностью разрушен и восстановлению не подлежит. Харьковская область одна из тех, что понесла наибольшие потери.

«Также ведутся работы в приемном и реабилитационном отделениях областной больницы, чтобы улучшать качество медицинских услуг для жителей Харьковщины», — добавил глава ХОВА Олег Синегубов.

Видео: ХОВА

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 19 сентября 2024 в 13:37;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области идет реконструкция и строительство пяти укрытий в медучреждениях. На эти работы Кабмин выделил более 218 миллионов гривен.".