Сегодня 24 марта 2026 года: какой праздник и день в истории

24 марта в Украине – День фтизиатра и день борьбы с туберкулезом. В этот день 1603 года на трон взошел Яков I, объединивший престолы Англии и Шотландии. В 1654-м подписали Мартовские статьи. В 1882-м Роберт Кох открыл возбудителя туберкулеза. В 1906-м в Харькове родилась известная певица Клавдия Шульженко. В 1918-м Украинская Центральная Рада провозгласила украинский язык государственным. В 1933-м Гитлер получил чрезвычайные полномочия диктатора. В 1949-м Американская киноакадемия впервые в истории отдала Оскар за лучший фильм иностранцам. В 1972-м состоялась мировая премьера фильма «Крестный отец». В 1989-м во Львове прошла первая политическая забастовка в Украине. В 1999-м авиация НАТО начала бомбардировки Югославии. В 2022-м армия РФ ударила по очереди за «гуманитаркой» в Харькове.

Праздники и памятные даты 24 марта

24 марта в Украине и мире – День борьбы с туберкулезом. В Украине – День фтизиатра.

Также сегодня: Международный день права на установление истины по поводу грубых нарушений прав человека и достоинства жертв, День мастера маникюра, Международный день достижений (или Международный день отличников), Всемирный день кабадди (это спортивная командная игра, которая популярна в Азии).

24 марта в истории

24 марта 1603 года умерла королева Англии Елизавета I. На этом прервалась королевская династия Тюдоров. Подробнее.

24 марта 1654 года подписали Мартовские статьи – документ, который разработал Богдан Хмельницкий после Переяславской рады. Подробнее.

24 марта 1882 года немецкий бактериолог Роберт Кох открыл возбудителя туберкулеза. Подробнее.

24 марта 1906 года в Харькове родилась известная певица Клавдия Шульженко. Подробнее.

24 марта 1918 года Украинская Центральная Рада провозгласила украинский язык государственным.

24 марта 1933 года немецкий Рейхстаг принял закон «О ликвидации бедственного положения народа и государства». Согласно ему Гитлер получил чрезвычайные полномочия диктатора. Подробнее.

24 марта 1949 года Американская киноакадемия впервые в истории отдала Оскар за лучший фильм иностранцам – британской ленте «Гамлет». Подробнее.

24 марта 1972 года состоялась мировая премьера лучшего гангстерского фильма всех времен – «Крестный отец». Подробнее.

24 марта 1989 года во Львове прошла первая политическая забастовка в Украине. Подробнее.

24 марта 1999 года произошла первая бомбардировка Югославии силами НАТО. Это было начало операции, получившей название «Союзная сила», продолжавшейся до 10 июня. Этому предшествовал вооруженный конфликт в Косово. В то время Косово было автономным краем Союзной республики Югославия. Сама Югославия уже существенно уменьшилась: независимость провозгласили Хорватия, Словения, Босния и Герцеговина и Македония. В составе Союзной Республики Югославия оставались Сербия и Черногория, а президентом был Слободан Милошевич. Косово, имевшее существенную автономию в Югославии времен Иосипа Броз Тито, также стремилось отделиться от Сербии.

История Косово, дошедшая до войны, этнических чисток и гуманитарного кризиса, непростая. Этот регион в древности (в XIII – первой половине XIV веков) был частью Сербского королевства.

Страна граничила на юге с Византийской империей. А та как раз переживала тяжелые времена – от захвата Константинополя участниками Четвертого крестового похода и временного образования Латинской империи до восстановления власти, а затем окончательного падения под давлением османов. Сербия пользовалась неудачами соседей и расширяла свою территорию – пока прогнозируемо не столкнулась с «конкурентами». 28 июня 1389 года произошло сражение на Косовом поле между сербским войском и армией Османской империи. Оба лидера стран в этой битве погибли, а ее последствием стало постепенное установление османской власти над сербскими землями, в частности Косово. С тех пор вплоть до ХХ века (то есть половину тысячелетия) эта территория была под контролем Турции. В состав Сербии Косово перешло по результатам Первой балканской войны, начавшейся в 1912 году. Войска Сербии захватили эту территорию в самом начале войны против Османской империи и фактически контролировали с тех пор. Юридически смену границ закрепили при подписании Лондонского мирного договора в 1913 году. При этом часть территории края отошла Албании. Понятно, что столетия, в течение которых Косово находилось «под турками», здесь значительно изменился этнический состав. Большинство уже давно составляли не сербы, а албанцы, а превалирующей религией был ислам, а не традиционное для Сербии христианство. Да и в целом люди в основном воспринимали приход сербских властей не как «освобождение», а как захват. Весь этот комплекс факторов предсказуемо заложил фундамент для дальнейших конфликтов. В состав Югославии Косово вошло в качестве провинции Сербии – изначально, в 1946 году, с ограниченной автономией. В 1970-е автономию значительно расширили.

«Сербы начали возмущаться автономией Косово, позволявшей ему действовать против сербских интересов, и в 1987 году Слободан Милошевич был избран лидером Коммунистической партии Сербии с обещанием восстановить сербское правление в Косово. В 1989 году Милошевич стал президентом Сербии и быстро принял меры для подавления Косово, лишив его автономии, а в 1990 году отправив войска для роспуска правительства», — пишет проект History.

С начала распада Югославии Косово пыталось отделиться от Сербии. Долгое время этого добивались мирным путем. Однако никаких результатов не было. Так что постепенно от мирного сопротивления население автономии перешло к вооруженному. В 1996 году создали военизированное формирование – Армию освобождения Косово (АОК). Оно получало поддержку (в том числе – оружие) из Албании. Конфликт обострился из-за решения властей переселять на территорию Косово сербских беженцев из Хорватии, Боснии и Герцеговины. И уже в 1998 году спорадические столкновения АОК с полицией переросли в полноценные боевые действия. Наступление югославской армии в Косово сопровождалось репрессиями в отношении мирного населения, которые во время последующего суда над Слободаном Милошевичем квалифицировали как этнические чистки албанского населения. Албанцы начали массово покидать территорию Косово, вызвав один из самых существенных миграционных кризисов в Европе конца ХХ века.

При этом попытки «приструнить» руководство Югославии с помощью ООН столкнулись с позицией РФ, угрожавшей наложить вето в Совбезе на любое «антисербское» решение. Поэтому страны НАТО, вмешавшись в военный конфликт в Югославии, действовали без мандата ООН, что до сих пор дает повод для дискуссий. В октябре 1998 года в Белград прибыл генсек НАТО Хавьер Солана с ключевыми представителями командования Североатлантического альянса. Они привезли Милошевичу ультиматум: либо он прекращает этнические чистки в Косово, либо сербская армия столкнется с авиацией НАТО. Параллельно проходили переговоры в контактных группах. Милошевич пошел на уступки – он согласился на вывод сил из Косово и размещение там мониторинговой миссии ОБСЕ, а также на воздушное наблюдение сил НАТО за территорией мятежной провинции. Однако до реализации обещанного дело не дошло: договоренности выполнялись частично, параллельно возникали взаимные претензии, насилие в Косово не прекращалось. В феврале 1999 года провалились переговоры в Рамбуйе, 18 марта – в Париже. Сербская делегация отказалась подписать соглашение, предусматривавшее автономию Косово и развертывание войск НАТО для мониторинга. И на фоне провала переговоров боевые действия дополнительно обострились. Ответом на это стали авиаудары НАТО – не только по военным объектам, но и по правительственным зданиям и инфраструктуре. Бомбардировки прекратились, когда руководство Югославии согласилось на те же условия мира, которые отвергло ранее в Париже: вывод сербских войск из Косово и их замену миротворческими войсками НАТО.

24 марта 2022 года армия РФ ударила по очереди за гуманитарной помощью на Салтовке в Харькове. Подробнее.

Церковный праздник 24 марта

24 марта — Предпразднство Благовещения Пресвятой Богородицы. Это день памяти преподобного Захарии, монаха, и святителя Артемия (Артемона), епископа Селевкийского. Подробнее.

Народные приметы

Дождь на Артемия – к прохладному лету.

Если распустились листья на вербе, то уже можно сажать лук, чеснок и зелень.

Что нельзя делать 24 марта

Нельзя мыть голову.

Нельзя рыбачить, а также разделывать и есть рыбу.