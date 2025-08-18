Сьогодні 18 серпня: який день в історії

18 серпня 2024 року помер Ален Делон. А у 2022-му в Харкові була одна з найтрагічніших ночей війни, коли два російські “Іскандери” вдарили по гуртожитках. У 1991-му розпочався Серпневий путч у СРСР. У 1941-му співробітники НКВС підірвали Дніпровську ГЕС. У 1836-му народився автор слів духовного гімну “Молитва за Україну” Олександр Кониський.

Свята та пам’ятні дати 18 серпня

18 серпня у світі – День “Ніколи не здавайся”.

Також сьогодні: День відкриття гелію, Міжнародний день “Піно Нуар”, День поганої поезії, День протизаплідних засобів, Всесвітній день дослідження раку молочної залози.

18 серпня в історії

18 серпня 1836 року народився автор слів духовного гімну “Молитва за Україну” (“Боже великий, єдиний, нам Україну храни”) Олександр Кониський. Докладніше.

<br />

18 серпня 1941 року під час наступу нацистської армії працівники НКВС підірвали Дніпровську ГЕС. Докладніше.

18 серпня 1991 року розпочався Серпневий путч у СРСР, відомий як “ГКЧП” – за скороченою назвою Державного комітету з надзвичайного стану, який намагався взяти владу в країні. Докладніше.

18 серпня 2022 року (з вечора 17-го та вранці 18-го) РФ ударила ракетами “Іскандер” по двох гуртожитках у Харкові: на Салтівці та в Слобідському районі. Пошуково-рятувальні роботи тривали протягом дня 18 серпня й кількість загиблих постійно зростала. Увечері ХОВА повідомила про 17 загиблих та 42 поранених. Вечір цього ж дня відзначився чи не першою за час війни яскравою пожежею на складах боєприпасів у Бєлгородській області РФ.

18 серпня 2024 року помер 88-річний актор Ален Делон – легенда кіно, визнаний секс-символ, відомий не лише в рідній Франції та Європі, а й у США та Азії. Його активна кар’єра тривала понад чотири десятиліття. У своїй першій кінострічці “Коли втручається жінка” (1957) Делон знявся, не маючи жодного акторського досвіду та відповідної освіти. Уже наступного року отримав головну роль у “Крістіні”, де зіграв разом із Ромі Шнайдер – великою любов’ю свого життя. У 1961-му дебютував на театральній сцені. А в 1963-му вперше замість зарплати домовився отримати права на поширення фільму в кількох країнах (це була стрічка “Мелодія з підвалу”). Так Ален став, по суті, співпродюсером і заробив набагато більше грошей, ніж міг би отримати як гонорар. Оскільки ніхто з французьких акторів до цього не реалізовував таку схему, вона отримала назву “метод Делона”. Надалі на подібних умовах актор підписав контракт із MGM ще на п’ять стрічок. У 1964-му вийшов кінохіт “Чорний тюльпан”, а в 1965-му Ален Делон дебютував у Голлівуді.

<br />

Але значного успіху не досяг. Знявшись у чотирьох американських фільмах та одному британському, повернувся до Франції. Однак спроби “підкорити Голлівуд” продовжував і в 1970-ті – так само невдало. У 1980-х активність роботи Делона почала зменшуватися, а в 1990-х він фактично припинив зніматися. Остання головна роль актора була у 1998 році – у фільмі “Один шанс на двох”, де він знявся з іншою зіркою та своїм другом Жан-Полем Бельмондо. Під час знімання Делон оголосив про завершення кар’єри, але ще й у двохтисячних погоджувався на участь в окремих проєктах (наприклад, зіграв Юлія Цезаря у касовому хіті “Астерікс на Олімпійських іграх”, 2008 року).

У вересні 2022 року для телеканалу “TV5Monde” Ален Делон поспілкувався з президентом України Володимиром Зеленським у рамках спеціальної програми “Face à Zelensky”. Під час розмови французький актор висловив свою підтримку українському народові. Зеленський запросив Делона відвідати Україну, але той уже очевидно не міг собі дозволити такий далекий переїзд за станом здоров’я. Він переніс два інсульти та мав лімфому, що прогресувала. В останні роки життя Делон відійшов від публічності, жив самотньо. Помер в оточенні родини.

Церковне свято 18 серпня

18 серпня вшановують пам’ять мучеників Флора та Лавра. Докладніше.

Народні прикмети

Яка погода 18 серпня, такою вона буде і в грудні.

Якщо серед ясного дня пропали комахи та не видно павуків на павутинні, то розпочнеться несподіваний дощ.

Грім у цей день – до поганого врожаю зерна.

Що не можна робити 18 серпня

Не можна працювати з конями.

Не можна в цей день ставити клеймо на домашню худобу.

Не можна сваритися.