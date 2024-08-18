Сьогодні 18 серпня: яке свято та день в історії

18 серпня 2022 року в Харкові була одна з найтрагічніших ночей війни, коли два російські “Іскандери” вдарили по гуртожитках. А день завершився вибухами на складах боєприпасів у Бєлгороді. У 1991-му розпочався Серпневий путч у СРСР. У 1941-му співробітники НКВС підірвали Дніпровську ГЕС. У 1836-му народився автор слів духовного гімну “Молитва за Україну” Олександр Кониський.

Свята та пам’ятні дати 18 серпня

18 серпня у світі – День “Ніколи не здавайся”.

Також відзначають: День поганої поезії, Міжнародний день “Піно Нуар”, День відкриття гелію.

18 серпня в історії

18 серпня 1836 року народився автор слів духовного гімну “Молитва за Україну” (“Боже великий, єдиний, нам Україну храни”) Олександр Кониський. Докладніше.

18 серпня 1941 року під час наступу нацистської армії працівники НКВС підірвали Дніпровську ГЕС. Докладніше.

18 серпня 1991 року розпочався серпневий путч у СРСР, відомий як “ГКЧП” – за скороченою назвою Державного комітету з надзвичайного стану, який намагався взяти владу в країні. Докладніше.

18 серпня 2022 року (з вечора 17-го та вранці 18-го) РФ ударила ракетами “Іскандер” по двох гуртожитках у Харкові: на Салтівці та в Слобідському районі. Пошуково-рятувальні роботи тривали протягом дня 18 серпня й кількість загиблих постійно зростала. Увечері ХОВА повідомила про 17 загиблих та 42 поранених.

Вечір цього ж дня відзначився чи не першою за час війни яскравою пожежею на складах боєприпасів у Бєлгородській області РФ.

Церковне свято 18 серпня

18 серпня вшановують пам’ять мучеників Флора та Лавра. Вони були рідними братами та жили в II столітті у Візантії, а згодом переселилися в Іллірію. Брати були християнами, а за ремеслом – каменотесами. Якось правитель Іллірії послав Флора та Лавра в сусідню область – для участі в будівництві язичницького храму. Вони працювали на будівництві, роздаючи зароблені гроші жебракам. А також дотримувалися суворого посту та молилися. Коли будівництво храму було закінчено, брати зібрали християн, які брали в ньому участь, разом розтрощили ідолів і поставили в східній частині храму хрест. Усю ніч вони провели тут у молитві. Дізнавшись про це, правитель області засудив до спалення 300 християн і колишнього жерця храму, який прийняв християнство, разом із сином. А Флора та Лавра відправили до правителя Іллірії. Він наказав кинути мучеників у порожній колодязь і засипати землею. Через багато років мощі Флора та Лавра знайшли нетлінними та перенесли до Константинополя.

Народні прикмети

Яка погода 18 серпня, такою вона буде і в грудні.

Якщо серед ясного дня пропали комахи та не видно павуків на павутинні, то розпочнеться несподіваний дощ.

Грім у цей день – до поганого врожаю зерна.

Що не можна робити 18 серпня

Не можна працювати з конями.

Не можна в цей день ставити клеймо на домашню худобу.

Не можна сваритися.