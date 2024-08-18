Сегодня 18 августа: какой праздник и день в истории

18 августа 2022 года в Харькове была одна из самых трагических ночей войны, когда два российских «Искандера» ударили по общежитиям. А день завершился взрывами на складах боеприпасов в Белгороде. В 1991-м начался Августовский путч в СССР. В 1941-м сотрудники НКВД подорвали Днепровскую ГЭС. В 1836-м родился автор слов духовного гимна «Молитва за Украину» Александр Конисский.

Праздники и памятные даты 18 августа

18 августа в мире – День «Никогда не сдавайся».

Также отмечают: День плохой поэзии, Международный день «Пино Нуар», День открытия гелия.

18 августа в истории

18 августа 1836 года родился автор слов духовного гимна «Молитва за Украину» («Боже великий, единый, нам Украину храни») Александр Конисский. Подробнее.

18 августа 1941 года во время наступления нацистской армии работники НКВД взорвали Днепровскую ГЭС. Подробнее.

18 августа 1991 года начался Августовский путч в СССР, известный как «ГКЧП» — по сокращенному названию Государственного комитета по чрезвычайному положению, который пытался взять власть в стране. Подробнее.

18 августа 2022 года (с вечера 17 и утром 18-го) РФ ударила ракетами «Искандер» по двум общежитиям в Харькове: на Салтовке и в Слободском районе. Поисково-спасательные работы продолжались в течение дня 18 августа, и количество погибших постоянно росло. Вечером ХОВА сообщила о 17 погибших и 42 раненых.

Вечер этого же дня отличился едва ли не первым за время войны ярким пожаром на складах боеприпасов в Белгородской области РФ.

Церковный праздник 18 августа

18 августа чтят память мучеников Флора и Лавра. Они были родными братьями и жили во II веке в Византии, а затем переселились в Иллирию. Братья были христианами, а по ремеслу – камнетесами. Как-то правитель Иллирии послал Флора и Лавра в соседнюю область для участия в строительстве языческого храма. Они работали на строительстве, раздавая заработанные деньги нищим. А также соблюдали строгий пост и молились. Когда строительство храма завершилось, братья собрали христиан, принимавших в нем участие, вместе разбили идолов и установили в восточной части храма крест. Всю ночь они провели здесь в молитве. Узнав об этом, правитель области приговорил к сожжению 300 христиан и бывшего жреца храма, принявшего христианство вместе с сыном. А Флора и Лавра отправили к правителю Иллирии. Тот приказал бросить мучеников в пустой колодец и засыпать землей. Много лет спустя мощи Флора и Лавра нашли нетленными и перенесли в Константинополь.

Народные приметы

Какая погода 18 августа, таким будет декабрь.

Если в ясный день пропали насекомые и не видно пауков на паутине, начнется неожиданный дождь.

Гром в этот день – к плохому урожаю зерна.

Что нельзя делать 18 августа

Нельзя работать с лошадьми.

Нельзя в этот день ставить клеймо на домашний скот.

Нельзя ссориться.