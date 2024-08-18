Пішла легенда. Помер 88-річний актор Ален Делон

Відомий французький актор Ален Делон, який народився 8 листопада 1935 року, помер у неділю 18 серпня у віці 88 років. Його краса злого ангела та котяча пластика зробили революцію у фільмах провідних світових режисерів Клемана, Мелвілла та Вісконті, пише Le Figaro.

Можна сказати, він був готовий до цього. Ален Делон помирав так багато разів на екрані, що цей ранок, мабуть, виявився останнім дублем. Бог, поганий сценарист, сказав: Знято! – і Делон більше не підвівся. Він більше не триматиме штурвал, не топитиме Моріса Роне в «Басейні». Він більше не впаде на очах Кеті Розьє в нічному клубі. Сьогодні його звільнено від війни, яку вели його діти, Ентоні, Ален-Фаб’єн та Анушка, розгортаючи свою сварку в драматичній медіа-судовій мелодрамі, негідної зірки, якою був їхній батько.

Делон був нервовим, привабливим, збудженим та тривожним. Він рухався вперед ходою ягуара. Протягом усієї кар’єри його порівнювали з його альтер-его Жаном-Полем Бельмондо. Ці двоє зустрілися на знімальному майданчику в “Борсаліно” (1970) і знову в “Шанс на двох” (1998). Вони несли на плечах французьке кіно. Це завдання остаточно втомило обох.

За деякий час він відчув себе самотнім. Поліціянти та бандити втрачали свою привабливість. Люди, яких він поважав, зникали один за одним. Як і Клінт Іствуд, він перейшов до режисури. Він не щадив себе і не ненавидів, коли його знищували великим планом. Цей одинак ​​культивував дружбу. З іншого боку, його сварки не були награними. На знімальному майданчику його гнів резонував, як грім у соборі. Таке явище не повториться.

У глибині його душі, можливо, все ще жив маленький хлопчик із передмістя, батьки якого розлучилися, коли тому було чотири роки. Дитина, віддана у прийомну сім’ю, яка грала у дворі в’язниці Фресна і чула, як лунали кулі.

«Я зробив майже все. Тільки Христа я не грав», – говорив Делон. Його неможливо було сплутати його з будь-ким ще. Про Делона говорять, що він «дихав сильнішим повітрям».

Алена Делона більше не буде. Його епітафія була готова: «Я часто страждав, іноді помилявся, але любив. Я жив через цю штучну істоту, створену моєю гордістю і моєю нудьгою». Нам доведеться звикнути жити у світі без нього.