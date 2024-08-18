Ушла легенда. Умер 88-летний актер Ален Делон

Известный французский актер Ален Делон, родившийся 8 ноября 1935 года, умер в воскресенье 18 августа в возрасте 88 лет. Его красота злого ангела и кошачья пластика произвели революцию в фильмах ведущих мировых режиссеров Клемана, Мелвилла и Висконти, пишет Le Figaro.

Можно сказать, он был к этому готов. Ален Делон умирал так много раз на экране, что это утро, должно быть, оказалось последним дублем. Бог, плохой сценарист, сказал: «Снято!» — и Делон больше не встал. Он больше не будет держать штурвал, не будет топить Мориса Роне в «Бассейне». Он больше не рухнет на глазах Кэти Розье в ночном клубе. Сегодня он освобожден от войны, которую вели его дети, Энтони, Ален-Фабьен и Анушка, разворачивая свою ссору в драматической медиа-судебной мелодраме, недостойной звезды, которой был их отец.

Делон был нервным, обаятельным, возбужденным и тревожным. Он двигался вперед походкой ягуара. На протяжении всей карьеры его сравнивали с его альтер-эго Жаном-Полем Бельмондо. Эти двое встретились на съемочной площадке в «Борсалино» (1970) и снова в «Шанс на двоих» (1998). Они несли на своих плечах французское кино. Эта задача окончательно утомила обоих.

Спустя некоторое время он почувствовал себя одиноким. Полицейские и бандиты теряли свою привлекательность. Люди, которых он уважал, исчезали один за другим. Как и Клинт Иствуд, он перешел к режиссуре. Он не щадил себя и не ненавидел, когда его уничтожали крупным планом. Этот одиночка культивировал дружбу. С другой стороны, его ссоры не были наигранными. На съемочной площадке его гнев резонировал, как гром в соборе. Такое явление больше не повторится.

В глубине его души, возможно, все еще жил маленький мальчик из пригорода, родители которого развелись, когда тому было четыре года. Ребенок, отданный в приемную семью, который играл во дворе тюрьмы Фресна и слышал, как раздавались пули.

«Я сделал почти все. Только Христа я не играл», — говорил Делон. Его невозможно было спутать его с кем-либо еще. О Делоне говорят, что он «дышал более сильным воздухом».

Алена Делона больше не будет. Его эпитафия была уже готова: «Я часто страдал, иногда ошибался, но любил. Я жил через это искусственное существо, созданное моей гордостью и моей скукой». Нам придется привыкнуть жить в мире без него.

Читайте также: Оскароносный режиссер собрал 125 тысяч евро на отстройку больницы в Изюме