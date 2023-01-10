Оскароносный режиссер собрал 125 тысяч евро на отстройку больницы в Изюме
125 тысяч евро собрал и передал на восстановление разрушенной россиянами Центральной городской больницы Изюма через фонд первой леди Елены Зеленской французский кинорежиссер Мишель Хазанавичиус (премия «Оскар» за черно-белый фильм «Артист» 2011 года).
Чтобы помочь украинцам, Хазанавичиус организовал благотворительный аукцион, на который передали свои личные вещи кинозвезды со всего мира, сообщается на странице фонда Елены Зеленской в Facebook.
В частности, Том Хэнкс предоставил печатную машинку, Катрин Денев — сумочку, Ален Делон — фото из фильма «Бассейн», Натали Портман — несколько редких плакатов со своим автографом.
Фото: фонд Елены Зеленской
Всего в ходе аукциона удалось собрать 250 тысяч евро. Из них вторую половину Азанавичус направил на инициативу UNITED24.
«Стойкость, героизм, человечность, храбрость, солидарность — я считаю, что это истории, которые нужны людям. Именно эти ценности позволили вашей стране победить великую и могущественную Россию. Нам нужны эти ценности. Нам нужно верить, что они все еще существуют и видеть, что они ценны в этом мире», — прокомментировал кинорежиссер.
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Это уже не первое международное мероприятие Зеленской, посвященное больнице в Изюме. Сбор средств на восстановление учреждения объявили в Лондоне 29 ноября.
Как отметили в фонде, до полномасштабного вторжения больница в Изюме была центральным медучреждением для почти 150 тысяч человек. Во время оккупации медики под постоянными обстрелами выполняли операции с талой водой. После освобождения — больница стала почти непригодна для операций. Несколько зданий частично разрушены, а технику разворовали российские военные.
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- • Дата публикации материала: 10 января 2023 в 20:09;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "125 тысяч евро собрал и передал на восстановление разрушенной россиянами Центральной городской больницы Изюма через фонд первой леди Елены Зеленской французский кинорежиссер Мишель Хазанавичиус (премия «Оскар» за черно-белый фильм «Артист» 2011 года).".