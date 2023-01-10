Оскароносний режисер зібрав 125 тисяч євро на відбудову лікарні в Ізюмі (фото)

125 тисяч євро зібрав та передав на відновлення зруйнованої росіянами Центральної міської лікарні Ізюма через фонд першої леді Олени Зеленської французький кінорежисер Мішель Азанавічіус (премія “Оскар” за чорно-білий фільм “Артист” 2011 року).

Щоб допомогти українцям, Азанавічіус організував благодійний аукціон, на який передали свої особисті речі кінозірки з усього світу, повідомляється на сторінці фонду Олени Зеленської у Facebook.

Зокрема, Том Хенкс надав друкарську машинку, Катрін Денев – сумочку, Ален Делон – фото з фільму “Басейн”, Наталі Портман – кілька рідкісних плакатів зі своїм автографом.



Фото: фонд Олени Зеленської

Загалом під час аукціону вдалося зібрати 250 тисяч євро. Із них другу половину Азанавічус спрямував на ініціативу UNITED24.

“Стійкість, героїзм, людяність, хоробрість, солідарність – я вважаю, що це історії, які потрібні людям. Саме ці цінності дали змогу вашій країні перемогти велику і могутню Росію. Нам потрібні ці цінності. Нам потрібно вірити, що вони все ще існують і бачити, що вони цінні в цьому світі”, – прокоментував режисер.

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Це вже не перший міжнародний захід Зеленської, присвячений лікарні і Ізюмі. Збір коштів на відновлення закладу оголосили в Лондоні 29 листопада.

Як зазначили у фонді, до повномасштабного вторгнення лікарня в Ізюмі була центральною медустановою для майже 150 тисяч людей. Під час окупації медики під постійними обстрілами виконували операції з талою водою. Після звільнення – лікарня стала майже непридатною для операцій. Декілька будівель частково зруйновано, а техніку розкрали російські військові.