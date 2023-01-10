Оскароносний режисер зібрав 125 тисяч євро на відбудову лікарні в Ізюмі (фото)
125 тисяч євро зібрав та передав на відновлення зруйнованої росіянами Центральної міської лікарні Ізюма через фонд першої леді Олени Зеленської французький кінорежисер Мішель Азанавічіус (премія “Оскар” за чорно-білий фільм “Артист” 2011 року).
Щоб допомогти українцям, Азанавічіус організував благодійний аукціон, на який передали свої особисті речі кінозірки з усього світу, повідомляється на сторінці фонду Олени Зеленської у Facebook.
Зокрема, Том Хенкс надав друкарську машинку, Катрін Денев – сумочку, Ален Делон – фото з фільму “Басейн”, Наталі Портман – кілька рідкісних плакатів зі своїм автографом.
Фото: фонд Олени Зеленської
Загалом під час аукціону вдалося зібрати 250 тисяч євро. Із них другу половину Азанавічус спрямував на ініціативу UNITED24.
“Стійкість, героїзм, людяність, хоробрість, солідарність – я вважаю, що це історії, які потрібні людям. Саме ці цінності дали змогу вашій країні перемогти велику і могутню Росію. Нам потрібні ці цінності. Нам потрібно вірити, що вони все ще існують і бачити, що вони цінні в цьому світі”, – прокоментував режисер.
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Це вже не перший міжнародний захід Зеленської, присвячений лікарні і Ізюмі. Збір коштів на відновлення закладу оголосили в Лондоні 29 листопада.
Як зазначили у фонді, до повномасштабного вторгнення лікарня в Ізюмі була центральною медустановою для майже 150 тисяч людей. Під час окупації медики під постійними обстрілами виконували операції з талою водою. Після звільнення – лікарня стала майже непридатною для операцій. Декілька будівель частково зруйновано, а техніку розкрали російські військові.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Січня 2023 в 20:09;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "125 тисяч євро зібрав та передав на відновлення зруйнованої росіянами Центральної міської лікарні Ізюма через фонд першої леді Олени Зеленської французький кінорежисер Мішель Азанавічіус (премія “Оскар” за чорно-білий фільм “Артист” 2011 року).".