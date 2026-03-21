Сегодня 21 марта 2026: какой праздник и день в истории

Праздники и памятные даты 21 марта

21 марта – Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации.

Третья суббота марта – это Международный день спортивных автогонок.

Также сегодня: Всемирный день домашнего хозяйства, Международный день человека с синдромом Дауна, Международный день лесов, Всемирный день посадки растений, Всемирный день древесины, Всемирный день ледников, Всемирный день поэзии, Всемирный день геодезиста, Международный день кукольника, Всемирный день вермута, День старинной музыки, Международный день гипнородов.

21 марта в истории

21 марта 1556 года в Англии, в Оксфорде, сожгли епископа Томаса Кранмера – одного из главных идеологов создания Англиканской церкви. Подробнее.

21 марта 1804 года Наполеон Бонапарт ввел в действие Гражданский кодекс Франции, который известен как Наполеоновский кодекс. Это произошло еще до того, как Наполеон короновался императором. На тот момент он был еще консулом, а Франция (исключительно формально) – республикой. Кодекс создавала комиссия из профессиональных юристов. Ее возглавлял Жан-Жак Камбасерес. Участники собирались более 80 раз, чтобы разработать документ. При этом сам Наполеон не оставался в стороне – он председательствовал почти на половине заседаний.

Совместными усилиями участники процесса привели в порядок очень запутанную систему права Франции. До этого в разных частях страны действовали разные законы: некоторые провинции копировали их с немецких, некоторые еще соблюдали остатки римского права. В общей сложности было более 350 различных местных кодексов. Документ, разработанный комиссией Наполеона, определил отрасли права, в частности, коммерческое и уголовное, разделил гражданское право на категории имущественного и семейного. Он знаменит, в частности, тем, что значительное количество положений действует до сих пор. Хотя Наполеон в момент утверждения кодекса уже был на верном пути к полной узурпации власти, сам документ получился весьма демократичным и прогрессивным. Он гарантировал гражданские свободы, равенство всех перед законом, предусматривал свободу вероисповедания и т.д. Однако были в нем и значительные недостатки, если смотреть на документ глазами человека XXI века. В частности, кодекс не предусматривал каких-либо прав для женщин – он был абсолютно «мужским». Также было разрешено колониальное рабство. Несмотря на многочисленные революции, реставрации монархии и войны, которые пережила в дальнейшем Франция, Наполеоновский кодекс полностью никогда не пересматривали. Более того, результат работы юристов Бонапарта взяли за основу для создания своего гражданского законодательства более 70 стран мира. Сам император и знаменитый полководец осознавал важность своего юридического свершения.

«Моя подлинная слава не в том, что я выиграл в сорока битвах: одно Ватерлоо перечеркнуло их все. То, что будет жить вечно – это мой Гражданский кодекс», – говорил он во времена ссылки на острове Святой Елены.

21 марта 1921 года вышел декрет ВЦИК, которым в советской России и на оккупированных ею территориях продразверстку заменили продналогом. Это стало началом периода так называемой «Новой экономической политики» (НЭПа). Подробнее.

21 марта 1927 года вышел первый номер украинской «Литературной газеты» (сейчас — «Литературная Украина»). Подробнее.

21 марта 1963 года в США закрыли Алькатрас – тюрьму максимальной безопасности, находившуюся на отдельном острове в бухте Сан-Франциско. Подробнее.

21 марта 1994 года семь «Оскаров» (в том числе за «Лучший фильм») получила лента Стивена Спилберга «Список Шиндлера». Подробнее.

21 марта 2014 года Украина подписала политическую часть соглашения об ассоциации с ЕС. Подробнее.

21 марта 2014 года курсанты Академии военно-морских сил имени Нахимова в Севастополе отказались выйти на «торжественное построение», когда во время аннексии Крыма на плацу академии поднимали российский флаг. Подробнее.

Церковный праздник 21 марта

21 марта чтят память преподобного Иакова, епископа и исповедника. Подробнее.

Народные приметы

Туман в этот день — к заморозкам.

Если на вербе появились «котики», то уже наступила настоящая метеорологическая весна.

Какая погода в течение дня, таковым будет лето.

Что нельзя делать 21 марта

Нельзя убирать дома.

Не желательно в этот день делать дорогие покупки.