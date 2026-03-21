Сьогодні 21 березня 2026: яке свято та день в історії

21 березня 1804 року Наполеон Бонапарт ввів у дію Цивільний кодекс Франції, який наразі відомий як Наполеонівський кодекс. У 1556-му спалили єпископа Томаса Кранмера – одного з ідеологів створення Англіканської церкви. У 1921-му більшовики запровадили Нову економічну політику (НЕП). У 1927-му вийшов перший номер української “Літературної газети”. У 1963-му в США закрили Алькатрас. У 1994-му сім “Оскарів” отримав фільм Стівена Спілберга “Список Шиндлера”. У 2014-му курсанти Академії військово-морських сил у Севастополі виконали Гімн України, коли окупанти «урочисто підіймали» у виші свій прапор. У той само день Україна підписала політичну частину угоди про асоціацію з ЄС.

Свята та пам’ятні дати 21 березня

21 березня – Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації.

Третя субота березня – це Міжнародний день спортивних автоперегонів.

Також сьогодні: Всесвітній день домашнього господарства, Міжнародний день людини з синдромом Дауна, Міжнародний день лісів, Всесвітній день посадки рослин, Всесвітній день деревини, Всесвітній день льодовиків, Всесвітній день поезії, Всесвітній день геодезиста, Міжнародний день лялькаря, Всесвітній день вермуту, День старовинної музики, Міжнародний день кольору, Міжнародний день Навруз, Всесвітній день гіпнопологів.

21 березня в історії

21 березня 1556 року в Англії, в Оксфорді, спалили єпископа Томаса Кранмера – одного з головних ідеологів створення Англіканської церкви. Докладніше.

21 березня 1804 року Наполеон Бонапарт увів у дію Цивільний кодекс Франції, який відомий як Наполеонівський кодекс. Це сталося ще до того, як Наполеон коронувався імператором. Тоді він був ще консулом, а Франція (виключно формально) – республікою. Кодекс створювала комісія з професійних юристів. Її очолював Жан-Жак Камбасерес. Учасники збиралися понад 80 разів, щоби розробити документ. При цьому сам Наполеон не залишався осторонь – він головував майже на половині засідань.

Спільними зусиллями учасники процесу упорядкували дуже заплутану систему права Франції. До цього в різних частинах країни діяли різні закони: деякі провінції копіювали їх із німецьких, деякі ще дотримувалися залишків римського права. Загалом було понад 350 різних місцевих кодексів. Документ, розроблений комісією Наполеона, визначив галузі права, зокрема комерційне та кримінальне, розділив цивільне право на категорії майнового та сімейного. Він відомий, зокрема, тим, що значна кількість положень чинна досі. Хоча Наполеон у момент затвердження кодексу вже був на вірному шляху до повної узурпації влади, сам документ вийшов вельми демократичним та прогресивним. Він гарантував громадянські свободи, рівність всіх перед законом, передбачав свободу віросповідання тощо. Однак були в ньому і значні недоліки, якщо дивитися на документ очима людини ХХІ століття. Зокрема, кодекс не передбачав жодних прав для жінок – він був абсолютно “чоловічим”. Також було дозволено колоніальне рабство. Попри численні революції, реставрації монархії та війни, які пережила надалі Франція, Наполеонівський кодекс повністю ніколи не переглядали. Щобільше, результат роботи юристів Бонапарта взяли за основу для створення свого цивільного законодавства понад 70 країн світу. Сам імператор і знаменитий полководець усвідомлював важливість свого юридичного звершення.

“Моя справжня слава не в тому, що я виграв у сорока битвах: одне Ватерлоо закреслило їх усі. Те, що буде жити вічно – це мій Цивільний кодекс”, – говорив він у часи заслання на острові Святої Єлени.

21 березня 1921 року вийшов декрет ВЦВК, яким у радянській Росії та на окупованих нею територіях продрозкладку замінили продподатком. Це стало початком періоду так званої “Нової економічної політики” (НЕПу). Докладніше.

21 березня 1927 року вийшов перший номер української “Літературної газети” (зараз – “Літературна Україна”). Детальніше.

21 березня 1963 року в США закрили Алькатрас – в’язницю максимальної безпеки, що знаходилася на окремому острові в бухті Сан-Франциско. Детальніше.

21 березня 1994 року сім “Оскарів” (у тому числі за “Найкращий фільм”) отримала стрічка Стівена Спілберга “Список Шиндлера”. Докладніше.

21 березня 2014 року Україна підписала політичну частину угоди про асоціацію з ЄС. Докладніше.

21 березня 2014 року курсанти Академії військово-морських сил імені Нахімова в Севастополі відмовилися вийти на “урочисте шикування”, коли під час анексії Криму на плацу академії підіймали російський прапор. Докладніше.

Церковне свято 21 березня

21 березня вшановують пам’ять преподобного Якова, єпископа та сповідника. Докладніше.

Народні прикмети

Туман у цей день – до заморозків.

Якщо на вербі з’явилися котики, то вже настала справжня метеорологічна весна.

Яка погода протягом дня, таким буде літо.

Що не можна робити 21 березня

Не можна прибирати в будинку.

Не бажано цього дня робити вартісні покупки.