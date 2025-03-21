Сьогодні 21 березня: яке свято та день в історії

21 березня 2014 року курсанти Академії військово-морських сил у Севастополі виконали Гімн України, коли окупанти «урочисто підіймали» у виші свій прапор. У той само день Україна підписала політичну частину угоди про асоціацію з ЄС. У 1994-му сім “Оскарів” отримав фільм Стівена Спілберга “Список Шиндлера”. У 1963-му в США закрили Алькатрас. У 1927-му вийшов перший номер української “Літературної газети”. У 1921-му більшовики запровадили Нову економічну політику (НЕП). У 1556-му спалили єпископа Томаса Кранмера – одного з ідеологів створення Англіканської церкви.

Свята та пам’ятні дати 21 березня

21 березня – Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації, Міжнародний день лісів і Всесвітній день деревини та Всесвітній день садівництва.

Також сьогодні: Всесвітній день поезії, Міжнародний день лялькаря, Міжнародний день людини з синдромом Дауна, Міжнародний день Навруз, Всесвітній день домашнього господарства, Всесвітній день гіпнопологів, Міжнародний день кольору, День старовинної музики.

21 березня в історії

21 березня 1556 року в Англії, в Оксфорді, спалили єпископа Томаса Кранмера – одного з головних ідеологів створення Англіканської церкви. Докладніше.

21 березня 1921 року вийшов декрет ВЦВК, яким у радянській Росії та на окупованих нею територіях продрозкладку замінили продподатком. Це стало початком періоду так званої “Нової економічної політики” (НЕПу). Докладніше.

21 березня 1927 року вийшов перший номер української “Літературної газети” (зараз – “Літературна Україна”). Детальніше.

21 березня 1963 року в США закрили Алькатрас – в’язницю максимальної безпеки, що знаходилася на окремому острові в бухті Сан-Франциско. Детальніше.

21 березня 1994 року сім “Оскарів” (у тому числі за “Найкращий фільм”) отримала стрічка Стівена Спілберга “Список Шиндлера”. Докладніше.

21 березня 2014 року Україна підписала політичну частину угоди про асоціацію з ЄС. Докладніше.

21 березня 2014 року курсанти Академії військово-морських сил імені Нахімова в Севастополі відмовилися вийти на “урочисте шикування”, коли під час анексії Криму на плацу академії підіймали російський прапор. Натомість вони вийшли з казарм у розпал окупантського шабашу та заспівали гімн України. Цей момент потрапив на відео – попри те, що спів курсантів намагався заглушити військовий оркестр.

“Я складав присягу на вірність українському народові, давав присягу своїм батькам, своїм рідним, пообіцяв, що буду їх захищати. І якби я перейшов на російську сторону, я б не лише себе зрадив, а і своїх рідних”, – пояснив згодом курсант Олексій Харченко в коментарі “Радіо Свобода”.

Виконавши гімн, майбутні українські моряки віддали честь та повернулися до казарми. Згодом академію передислокували до Одеси – 103 курсанти та викладачі виїхали з Криму та продовжили працювати й навчатися в Україні (пізніше евакуйований із Севастополя виш перетворили на факультет військово-морських сил Одеської національної морської академії).

Церковне свято 21 березня

21 березня вшановують пам’ять преподобного Якова, єпископа та сповідника. Докладніше.

Народні прикмети

Туман у цей день – до заморозків.

Якщо на вербі з’явилися котики, то вже настала справжня метеорологічна весна.

Яка погода протягом дня, таким буде літо.

Що не можна робити 21 березня

Не можна прибирати в будинку.

Не бажано цього дня робити вартісні покупки.