Сегодня 21 марта: какой праздник и день в истории

21 марта 2014 года курсанты Академии военно-морских сил в Севастополе исполнили Гимн Украины, когда оккупанты «торжественно поднимали» в вузе свой флаг. В этот же день Украина подписала политическую часть соглашения об ассоциации с ЕС. В 1994-м семь «Оскаров» получил фильм Стивена Спилберга «Список Шиндлера». В 1963-м в США закрыли Алькатрас. В 1927-м вышел первый номер украинской «Литературной газеты». В 1921-м большевики ввели Новую экономическую политику (НЭП). В 1556-м сожгли епископа Томаса Кранмера – одного из идеологов создания Англиканской церкви.

Праздники и памятные даты 21 марта

21 марта – Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации, Международный день лесов, Всемирный день древесины и Всемирный день садоводства.

Также сегодня: Всемирный день поэзии, Международный день кукольника, Международный день человека с синдромом Дауна, Международный день Навруз, Всемирный день домашнего хозяйства, Всемирный день гипнопологов, Международный цветной день, День старинной музыки.

21 марта в истории

21 марта 1556 года в Англии, в Оксфорде, сожгли епископа Томаса Кранмера – одного из главных идеологов создания Англиканской церкви. Подробнее.

21 марта 1921 года вышел декрет ВЦИК, которым в советской России и на оккупированных ею территориях продразверстку заменили продналогом. Это стало началом периода так называемой «Новой экономической политики» (НЭПа). Подробнее.

21 марта 1927 года вышел первый номер украинской «Литературной газеты» (сейчас — «Литературная Украина»). Подробнее.

21 марта 1963 года в США закрыли Алькатрас – тюрьму максимальной безопасности, находившуюся на отдельном острове в бухте Сан-Франциско. Подробнее.

21 марта 1994 года семь «Оскаров» (в том числе за «Лучший фильм») получила лента Стивена Спилберга «Список Шиндлера». Подробнее.

21 марта 2014 года Украина подписала политическую часть соглашения об ассоциации с ЕС. Подробнее.

21 марта 2014 года курсанты Академии военно-морских сил имени Нахимова в Севастополе отказались выйти на «торжественное построение», когда во время аннексии Крыма на плацу академии поднимали российский флаг. Вместо этого они вышли из казарм в разгар оккупантского шабаша и спели гимн Украины. Этот момент попал на видео – несмотря на то, что пение курсантов пытался заглушить военный оркестр.

«Я приносил присягу на верность украинскому народу, давал присягу своим родителям, своим родным, пообещал, что буду их защищать. И если бы я перешел на российскую сторону, я бы не только себя предал, но и своих родных», – пояснил впоследствии курсант Алексей Харченко в комментарии «Радио Свобода».

Исполнив гимн, будущие украинские моряки отдали честь и вернулись в казарму. Впоследствии академию передислоцировали в Одессу – 103 курсанта и преподаватели выехали из Крыма и продолжили работать и учиться в Украине (позже эвакуированный из Севастополя вуз превратили в факультет военно-морских сил Одесской национальной морской академии).

Церковный праздник 21 марта

21 марта чтят память преподобного Иакова, епископа и исповедника. Подробнее.

Народные приметы

Туман в этот день — к заморозкам.

Если на вербе появились «котики», то уже наступила настоящая метеорологическая весна.

Какая погода в течение дня, таковым будет лето.

Что нельзя делать 21 марта

Нельзя убирать дома.

Не желательно в этот день делать дорогие покупки.