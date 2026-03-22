Сегодня 22 марта 2026: какой праздник и день в истории

Сегодня – День таксиста. 22 марта 1312 года Папа Римский Климент V издал буллу «Vox in excelso», которой ликвидировал Орден тамплиеров. В 1842-м родился украинский композитор Николай Лысенко. В 1917-м состоялось первое запротоколированное заседание Украинской Центральной Рады. В 1907-м на улицах Лондона появились первые такси. В 1933-м открылся первый контролируемый СС концлагерь в Германии — Дахау. В 1943-м произошла трагедия в селе Хатынь в Беларуси. В 1963-м вышел дебютный альбом группы «The Beatles». В 1989-м совершил рекордный полет украинский самолет Ан-225 «Мрия». В 2022-м армия РФ впервые обстреляла Лозовую. В 2024-м в Харькове начался длительный блэкаут – после массированного ракетного удара по энергетике.

Праздники и памятные даты 22 марта

Сегодня в Украине и мире отмечают День таксиста.

22 марта – Всемирный день воды.

Также сегодня: Международный день Балтийского моря, Международный день тюленя, Международный день безделья, Международный день «Говори как Уильям Шетнер», День гордости Гриффиндора.

22 марта в истории

22 марта 1312 года Папа Римский Климент V издал буллу «Vox in excelso» («Голос свыше» — иногда переводят как «Голос с небес»). Ею он ликвидировал Орден тамплиеров. Это произошло на пятый год необъявленной войны, которую вел против ордена король Франции Филипп V Красивый. Филипп был далек от теологических дискуссий, но использовал средневековые понятия о ереси против тампиеров. Реальной же его целью было пополнить казну Франции и избавиться от долгов перед орденом. Вокруг тамплиеров начали создавать настоящую теорию заговора: распускали слухи об обряде посвящения членов ордена, якобы предполагавшем отречение и плевание на крест. Были претензии относительно «сексуальности» некоторых обрядов, идолопоклонства и так далее. Подготовив почву такими «ИПСО», король перешел к действиям. 13 октября 1307 года арестовали Великого магистра ордена тамплиеров Жака де Моле.

Следом волна арестов прокатилась по всей стране. Однако не так просто было разгромить орден, который за два столетия до того получил папскую санкцию и был провозглашен «Божьей армией». Король нуждался в поддержке самого Папы Римского. Это могло бы стать значительной проблемой еще за десяток лет до этих событий. Однако в моменте римский престол был слаб и зависим от французского короля. Филипп сам добился этого в длительном противостоянии с Римом. Один из предшественников Климента V Бонифаций VIII имел смелость противодействовать Филиппу Красивому. Папа прилагал усилия, чтобы церковники Франции подчинялись святому престолу, а не королевской власти и соответственно передавали доходы не в Париж, а в Рим. Дошло до того, что французские дворяне гонялись за Папой по Италии, чтобы его арестовать. А после кратковременного ареста через несколько дней он неожиданно скончался. Следующий понтифик, Бенедикт XI, пробыл на престоле всего 10 месяцев и тоже скончался при странных обстоятельствах (ходили слухи, что его отравили французы).

Так что Климент V, во-первых, имел наглядный пример, что бывает с папами, сопротивляющимися королю Франции, во-вторых, сам был очевидной креатурой Филиппа.

Климент происходил из французской дворянской семьи. Что касается процесса его избрания Папой, то хронисты отмечали давление на конклав со стороны короля Франции. Так что этот Папа Римский, можно сказать, был у Филиппа «ручным». Климент присоединился к истреблению тамплиеров почти сразу, издав 22 ноября 1307 года буллу «Pastoralis praeeminentiae» («Пастырское превосходство»). Ею понтифик поддержал политику короля и аресты членов Ордена тамплиеров во Франции.

Все же сразу ликвидировать орден он не решился. Для этого провели «следствие» и «суд». Задержанных подвергали пыткам, поэтому они признавались в любой ереси. Накопив таким образом «неоспоримых доказательств», Папа издал следующий текст буллы «Vox in excelso»: «Учитывая подозрения, позор, громкие намеки и другие вещи, выдвинутые против ордена… а также тайное и подпольное посвящение братьев этого ордена; учитывая, кроме того, серьезный скандал, возникший из-за этих вещей, который, казалось, невозможно остановить, пока орден существует, существует и опасность для веры и душ, и много ужасных вещей, которые были совершены очень многими братьями этого ордена, которые впали во грех злого отступничества и преступление отвратительного идолопоклонства… С печалью в сердце мы упраздняем вышеупомянутый Орден Храма, его устав, обычаи и название безотзывным и вечно действующим декретом; и мы подвергаем его вечному запрету с одобрения Священного Собора, строго запрещая кому-либо решаться вступать в упомянутый орден в будущем, либо принимать или соблюдать его традиции, либо действовать как тамплиер».

Церковный праздник

22 марта в этом году чтят память преподобного Иоанна Листвичника. Это переходное празднование в четверое воскресенье Великого поста. Также сегодня — день памяти священномученика Василия, пресвитера Анкирского. Подробнее.

Народные приметы

Если ночью не видно звезд, то скоро похолодает.

Если ласточки уже прилетели, весна будет теплой, а год — урожайным.

Если 22 марта тепло, то в следующие 40 дней будет тепло, а если холодно — 40 дней еще будут холода.

Что нельзя делать 22 марта

В день памяти Иоанна Листвичника нельзя злиться и ссориться.

Нельзя работать физически и заниматься домашними делами.

Нельзя рассказывать о сне, который приснился.

Нельзя давать деньги взаймы и одалживать самому.