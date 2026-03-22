Сьогодні 22 березня 2026: яке свято та день в історії

22 березня – День таксиста. У цей день 1312 року Папа Римський Климент V видав буллу «Vox in excelso», якою ліквідував Орден тамплієрів. У 1842-му народився український композитор Микола Лисенко. У 1917-му відбулося перше запротокольоване засідання Української Центральної Ради. У 1907-му на вулицях Лондона з’явилися перші таксі. У 1933-му відкрився перший контрольований СС концтабір у Німеччині — Дахау. У 1943-му сталася трагедія в селі Хатинь у Білорусі. У 1963-му вийшов дебютний альбом гурту “The Beatles”. У 1989-му здійснив випробувальний політ український літак Ан-225 “Мрія”. У 2022-му армія РФ вперше обстріляла Лозову. У 2024-му в Харкові стався тривалий блекаут – після масованого ракетного удару по енергетиці.

Свята та пам’ятні дати 22 березня

Сьогодні в Україні та світі відзначають День таксиста.

22 березня – Всесвітній день води.

Також сьогодні: Міжнародний день Балтійського моря, Міжнародний день тюленя, Міжнародний день байдикування, Міжнародний день “Говори як Вільям Шетнер”, День гордості Ґрифіндору.

22 березня в історії

22 березня 1312 року Папа Римський Климент V видав буллу “Vox in excelso” (“Голос зверху” – іноді перекладають як “Голос із небес”). Нею він ліквідував Орден тамплієрів. Це сталося на п’ятий рік неоголошеної війни, яку вів проти ордена король Франції Філіп V Красивий. Філіп був далеким від теологічних дискусій, але використовував середньовічні поняття про єресь проти тампієрів. Реальною ж його метою було поповнити скарбницю Франції та позбутися боргів перед орденом. Навколо тамплієрів почали створювати справжню теорію змови: розпускали чутки про обряд посвячення членів ордену, який нібито передбачав зречення та плювання на хрест. Були претензії щодо “сексуальності” деяких обрядів, ідолопоклонства тощо. Підготувавши ґрунт такими “ІПСО”, король перейшов до дій. 13 жовтня 1307 року заарештували Великого магістра ордена тамплієрів Жака де Моле.

Потім хвиля арештів прокотилася по всій країні. Однак не так просто було розгромити орден, який за два сторіччя до того отримав папську санкцію та був проголошений “Божою армією”. Король потребував підтримки самого Папи Римського. Це могло стати значною проблемою ще за десяток років до цих подій. Однак у моменті римський престол був слабким залежним від французького короля. Філіп сам досяг цього в тривалому протистоянні з Римом. Один із попередників Климента V Боніфацій VIII мав сміливість протидіяти Філіпу Красивому. Папа докладав зусиль, аби церковники Франції підкорялися святому престолу, а чи не королівській владі та відповідно передавали доходи не в Париж, а в Рим. Дійшло до того, що французькі дворяни ганялися за Папою по Італії, щоб його заарештувати. А після короткочасного арешту за кілька днів він несподівано помер. Наступний понтифік, Бенедикт XI, пробув на престолі всього 10 місяців і теж помер за дивних обставин (ходили чутки, що його отруїли французи).

Тож Климент V, по-перше, мав наочний приклад, що буває з папами, які чинили опір королю Франції, по-друге, сам був очевидною креатурою Філіпа.

Климент походив із французької дворянської сім’ї. Щодо процесу його обрання Папою, то хроністи відзначали тиск на конклав із боку короля Франції. Тож цей Папа Римський, можна сказати, був у Філіпа “ручним”. Климент приєднався до винищення тамплієрів майже одразу, видавши 22 листопада 1307 буллу “Pastoralis praeeminentiae” (“Пастирська перевага”). Нею понтифік підтримав політику короля та арешти членів Ордену тамплієрів у Франції.

Проте одразу ліквідувати орден він не наважився. Для цього провели “слідство” та “суд”. Затриманих піддавали тортурам, тому вони зізнавалися в будь-якій єресі. Нагромадивши таким чином “безперечних доказів”, Папа видав наступний текст булли “Vox in excelso”: “З огляду на підозри, ганьбу, гучні натяки та інші речі, висунуті проти ордену… а також таємну та підпільну посвяту братів цього Ордену; з огляду, крім того, на серйозний скандал, що виник через ці речі, який, здавалося, неможливо зупинити, поки Орден існує, існує небезпека для віри та душ, та багато жахливих речей, які були скоєні дуже багатьма братами цього Ордену, які впали в гріх злого відступництва, злочин огидного ідолопоклонства та мерзенне обурення содомітів… не без гіркоти та смутку в серці ми скасовуємо вищезгаданий Орден Храму, його статут, звичаї та назву безвідкличним та вічно чинним декретом; і ми піддаємо його вічній забороні зі схвалення Священного Собору, суворо забороняючи будь-кому наважуватися вступати до згаданого Ордену в майбутньому, або приймати чи дотримуватися його традицій, або діяти як тамплієр”.

22 березня 1842 року народився український композитор і громадський діяч Микола Лисенко. Докладніше.

22 березня 1907 року на вулицях Лондона з’явилися перші автомобілі з лічильниками – таксі. Докладніше.

22 березня 1917 року відбулося перше запротокольоване засідання Української Центральної Ради. Докладніше.

22 березня 1933 року відкрився перший контрольований СС концтабір у Німеччині – Дахау. Докладніше.

22 березня 1943 року сталася трагедія в селі Хатинь у Білорусі. Докладніше.

22 березня 1963 року вийшов дебютний альбом культового британського гурту “The Beatles” – “Please Please Me”. Докладніше.

22 березня 1989 року легендарний український літак Ан-225 “Мрія” здійснив випробувальний політ, під час якого встановив 106 світових рекордів. Докладніше.

22 березня 2022 року російська армія вперше обстріляла місто Лозова Харківської області. Пошкоджень зазнали близько 20 житлових будинків. Докладніше.

22 березня 2024 року російська армія завдала удару по ТЕЦ-5, трансформаторних підстанціях у Харкові та інших об’єктах енергетики в області. Докладніше.

Церковне свято

22 березня цього року вшановують пам’ять преподобного Йоана Ліствичника. Це перехідне святкування в четверу неділю Великого посту. Також сьогодні – день пам’яті священномученика Василія, пресвітера Анкирського. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо вночі не видно зірок, то скоро похолодає.

Якщо ластівки вже прилетіли, то весна буде теплою, а рік – врожайним.

Якщо 22 березня тепло, то в наступні 40 днів буде тепло, а якщо холодно, то 40 днів триматимуться холоди.

Що не можна робити 22 березня

У день пам’яті Йоана Ліствичника не можна злитися та сваритися.

Не можна працювати фізично та займатися домашніми справами.

Не можна розповідати про сон, який наснився.

Не можна давати гроші в борг і позичати самому.