Сегодня 23 марта 2026: какой праздник и день в истории

23 марта 752 года избрали Папу Римского, который так и не стал Папой Римским. В 1839-м появилось сокращение «О.К.» В 1857-м в Нью-Йорке впервые публично опробовали безопасный пассажирский лифт. В 1918-м Украинская Центральная Рада объявила украинский язык языком делопроизводства. В 1919-м оформился итальянский фашизм. В 1921-м на карте Украины появился город Запорожье. В 1939-м началась Словацко-венгерская война, затронувшая и Украину. В 1950-м основали Всемирную метеорологическую организацию. В 1983-м Рейган заявил о разработке Стратегической оборонной инициативы. В 1998-м фильм «Титаник» получил рекордные 11 «Оскаров». В 2001-м затопили орбитальную станцию ​​Мир.

Праздники и памятные даты 23 марта

23 марта – Всемирный метеорологический день и Всемирный день атеиста.

Также сегодня: День красивого взгляда (День специалиста по работе с бровями и ресницами), Всемирный день медведя, День ОК.

23 марта в истории

23 марта (по данным некоторых источников – 22-го) 752 года произошло событие, вошедшее в историю Католической церкви. Избрали Папу Римского, так и не ставшего Папой Римским. После смерти Папы Захария конклав быстро и единогласно избрал ему наследника – римского кардинала Стефана. Тот поселился в резиденции Папы – Латеранском дворце. Но уже на следующий день после своего избрания почувствовал себя плохо. У Стефана произошел инсульт, и он скончался 25 марта, так и не пройдя епископского рукоположения.

«Поскольку рукоположение – это акт, который считается необходимым для обозначения официального начала понтификата, Стефан не был указан ни в официальном списке Пап, ни в Liber Pontificalis («Книге Пап»). Хотя он был официально признан церковью в XVI веке как Стефан II, его имя было изъято из официального списка Пап во время понтификата Иоанна XXIII (1958–1963). Следовательно, его преемника, также взявшего имя Стефан, называют одновременно Стефаном II и Стефаном III. Таким образом, преемственность Стефанов несколько нерегулярна», — пишет об этом трагическом инциденте энциклопедия Britannica.

Пап, которые бы умирали до рукоположения, в истории больше не было. Но был еще один Папа Римский, который так и не занял свой престол по другой причине — Целестин II (из-за масштабных конфликтов, которые возникли после его избрания, понтифику пришлось подать в отставку до интронизации, чтобы избежать церкового раскола).

23 марта 1839 года появилось сокращение «О.К.». Подробнее.

23 марта 1857 года в Нью-Йорке впервые публично опробовали безопасный пассажирский лифт. Подробнее.

23 марта 1918 года Украинская Центральная Рада объявила украинский язык языком делопроизводства.

23 марта 1919 года считается днем, когда оформился итальянский фашизм. Подробнее.

23 марта 1921 года на карте Украины появился город Запорожье. Подробнее.

23 марта 1939 года началась Словацко-венгерская война (или «Малая война») – один из конфликтов, спровоцированных Гитлером накануне Второй мировой войны. Подробнее.

23 марта 1950 года основали Всемирную метеорологическую организацию. Подробнее.

23 марта 1983 года президент США Рональд Рейган во время выступления на ТВ впервые заявил о разработке Стратегической оборонной инициативы. Подробнее.

23 марта 1994 года в Брюсселе парафировали Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Украиной и Европейским Союзом.

23 марта 1998 года фильм Джеймса Кэмерона «Титаник» получил 11 «Оскаров». Подробнее.

23 марта 2001 года на «кладбище космических кораблей» затопили орбитальную станцию «Мир». Подробнее. Церковный праздник 23 марта 23 марта — день памяти преподобномученика Никона, епископа, и 199 учеников его. Подробнее. Народные приметы 23 марта Если птицы летают по кругу, то погода будет хорошей и солнечной. Синие облака 23 марта предвещают похолодание и дождливую погоду. Если утром туман, скоро будут резкие изменения в погоде. Что нельзя делать 23 марта

Нельзя ругаться и злословить.

Нельзя употреблять алкоголь.

Нельзя осуждать людей и завидовать.