Сьогодні 23 березня 2026: яке свято та день в історії

23 березня 752 року обрали Папу Римського, який так і не став Папою Римським. У 1839-му з’явилося скорочення “О.К.” У 1857-му в Нью-Йорку вперше публічно випробували безпечний пасажирський ліфт. У 1918-му Українська Центральна Рада оголосила українську мову мовою діловодства. У 1919-му оформився італійський фашизм. У 1921-му на мапі України з’явилося місто Запоріжжя. У 1939-му почалася Словацько-угорська війна, яка торкнулася й України. У 1950-му заснували Всесвітню метеорологічну організацію. У 1983-му Рейган заявив про розробку Стратегічної оборонної ініціативи. У 1998-му фільм “Титанік” отримав рекордні 11 “Оскарів”. У 2001-му затопили орбітальну станцію “Мир”.

Свята та пам’ятні дати 23 березня

23 березня – Всесвітній метеорологічний день і Всесвітній день атеїста.

Також сьогодні: День красивого погляду (День фахівця по роботі з бровами і віями), Всесвітній день ведмедя, День ОК.

23 березня в історії

23 березня (за даними деяких джерел – 22-го) 752 року сталося подія, що увійшла до історії Католицької церкви. Обрали Папу Римського, який так і не став Папою Римським. Після смерті Папи Захарія конклав швидко та одноголосно визначив йому спадкоємця – римського кардинала Стефана. Той оселився в резиденції Папи – Латеранському палаці. Але вже наступного дня після свого обрання відчув себе погано. У Стефана стався інсульт, і він помер 25 березня, так і не пройшовши єпископського висвячення.

“Оскільки висвячення — це акт, який вважається необхідним для позначення офіційного початку понтифікату, Стефан не був зазначений ні в офіційному списку Пап, ні в Liber Pontificalis (“Книзі Пап”). Хоча він був офіційно визнаний церквою в XVI столітті як Стефан II, його ім’я було вилучено з офіційного списку Пап під час понтифікату Івана XXIII (1958–1963). Отже, його наступника, який також взяв ім’я Стефан, називають одночасно Стефаном II та Стефаном III. Таким чином, спадкоємність Стефанів дещо нерегулярна”, – пише про цей трагічний інцидент енциклопедія Britannica.

Пап, які помирали б до висвячення, в історії більше не було. Але був ще один Папа Римський, який так і не зайняв свого престолу з іншої причини – Целестин II (через масштабні конфлікти, що виникли після його обрання, понтифіку довелося подати у відставку до інтронізації, щоби уникнути церковного розколу).

23 березня 1839 року з’явилося скорочення “О.К.”. Докладніше.

23 березня 1857 року в Нью-Йорку вперше публічно випробували безпечний пасажирський ліфт. Докладніше.

23 березня 1918 року Українська Центральна Рада оголосила українську мову мовою діловодства.

23 березня 1919 року вважають днем, коли оформився італійський фашизм. Докладніше.

23 березня 1921 року на мапі України з’явилося місто Запоріжжя. Докладніше

23 березня 1939 року розпочалася Словацько-угорська війна (або “Мала війна”) – один із конфліктів, що були спровоковані Гітлером напередодні Другої світової війни. Докладніше.

23 березня 1950 року заснували Всесвітню метеорологічну організацію. Докладніше.

23 березня 1983 року президент США Рональд Рейган під час виступу на ТБ вперше заявив про розробку Стратегічної оборонної ініціативи. Докладніше.

23 березня 1994 року у Брюсселі парафували Угоду про партнерство та співпрацю між Україною та Європейським Союзом.

23 березня 1998 року фільм Джеймса Кемерона “Титанік” отримав 11 “Оскарів”. Докладніше.

23 березня 2001 року на "цвинтарі космічних кораблів" затопили орбітальну станцію "Мир". Докладніше. Церковне свято 23 березня 23 березня – день пам'яті преподобномученика Никона, єпископа, та 199 учнів його. Докладніше. Народні прикмети 23 березня Якщо птахи літають в небі по колу, то погода буде гарною й сонячною. Сині хмари 23 березня віщують похолодання і дощову погоду. Якщо зранку туман, скоро будуть різкі зміни в погоді. Що не можна робити 23 березня

Не можна лаятись і лихословити.

Не можна вживати алкоголь.

Не можна засуджувати людей і заздрити.