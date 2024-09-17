Ампутация рук грозит двоим раненым спасателям из Харькова – Чубенко (видео)

Россияне нанесли удар ФАБ с УМПБ с территории Белгородской области РФ с самолета Су-34, рассказал о последствиях удара по Харькову спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

В 15:10 россияне нанесли 4 удара по Харькову и Харьковскому району. В Харьковском районе одно попадание по Малоданиловской громаде – там без разрушений, пострадавших есть попадания по открытию местности.

В Харькове попадание в Киевском районе: в промышленной зоне и по открытой местности.

«И третье – попадание по месту, где тушили пожар сотрудники ГСЧС. Здесь самые серьезные последствия. Шесть травмированных. Среди этих шести травмированных трое гражданских и четверо сотрудников ГСЧС. У двух из них очень серьезные ранения рук. Под вопросом, возможно, даже ампутация конечностей», — отметил Чубенко.

Предварительно для этого обстрела россияне использовали ФАБ с УМПБ. Его запуск произвели с территории Белгородской области РФ с самолета Су-34.

Напомним, по меньшей мере, три взрыва слышали в Харькове около 15:15. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о двух ударах КАБами по Киевскому району. Один из них пришелся по открытой территории. По данным главы ХОВА Олега Синегубова, враг также нанес удар управляемой авиабомбой по селу Черкасская Лозовая. Трое раненых в Харькове спасателей в критическом состоянии. Всего количество пострадавших выросло до 7 человек — четверо спасателей и трое гражданских.