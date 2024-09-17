Ампутація рук загрожує 2 пораненим рятувальникам з Харкова – Чубенко (відео)

Росіяни завдали удару ФАБ з УМПБ з території Бєлгородської області РФ з літака Су-34, розповів про наслідки удару по Харкові спікер Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

О 15:10 росіяни завдали 4 удари по Харкову та Харківському району.

У Харківському районі одне влучання по Малоданилівській громаді – там без руйнування, потерпілих, є влучання по відкритті місцевості.

У Харкові влучання у Київському районі: в промисловій зоні і по відкритті місцевості.

«І третє – влучання по місцю, де гасили пожежу співробітники ДСНС. Тут найсерйозніші наслідки. Шестеро травмованих. Серед цих шістьох травмованих двоє цивільних та четверо співробітників ДСНС. У двох з них дуже серйозні поранення рук. Під питанням, можливо, навіть, і ампутація кінцівок», – зазначив речник Чубенко.

Попередньо для цього обстрілу росіяни використали ФАБ з УМПБ. Його запуск здійснили з території Бєлгородської області РФ з літака Су-34.

Нагадаємо, щонайменше три вибухи чули у Харкові близько 15:15. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про два удари КАБами по Київському району. Один із них прийшовся по відкритій території. За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, ворог також завдав удару керованою авіабомбою по селу Черкаська Лозова. Троє поранених у Харкові рятувальників у критичному стані. Усього кількість постраждалих зросла до 7 осіб – четверо рятувальників та троє цивільних.