Два КАБи вдарили по Київському району Харкова – Терехов

Подробиці про «прильоти» КАБів у Харкові та області повідомили мер міста Ігор Терехов та голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Наразі відомо про два удари КАБами по Київському району. Один з них прийшовся по відкритій території. Інформація щодо постраждалих уточнюється», – написав Терехов.

«Ворог завдав удару керованою авіабомбою по селу Черкаська Лозова. Наразі інформація про постраждалих не надходила», – повідомив Синєгубов.

Нагадаємо, щонайменше три вибухи чули у Харкові близько 15:15. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що Харків – під обстрілом окупантів. Про «приліт» на території Малоданілівської громади повідомив її голова Олександр Гололобов. Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що одне з влучань у Харкові – по відкритій території.