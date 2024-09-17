Два КАБи вдарили по Київському району Харкова – Терехов
Подробиці про «прильоти» КАБів у Харкові та області повідомили мер міста Ігор Терехов та голова ХОВА Олег Синєгубов.
«Наразі відомо про два удари КАБами по Київському району. Один з них прийшовся по відкритій території. Інформація щодо постраждалих уточнюється», – написав Терехов.
«Ворог завдав удару керованою авіабомбою по селу Черкаська Лозова. Наразі інформація про постраждалих не надходила», – повідомив Синєгубов.
Нагадаємо, щонайменше три вибухи чули у Харкові близько 15:15. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що Харків – під обстрілом окупантів. Про «приліт» на території Малоданілівської громади повідомив її голова Олександр Гололобов. Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що одне з влучань у Харкові – по відкритій території.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: КАБ, киівський район, сінєгубов, терехов, удар, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Вересня 2024 в 15:46;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Подробиці про «прильоти» КАБів у Харкові та області повідомили мер міста Ігор Терехов та голова ХОВА Олег Синєгубов.".