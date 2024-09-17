Були вибухи: один «приліт» у громаді під Харковом, ще один – у місті
Про «приліт» на території Малоданилівської громади повідомив її голова Олександр Гололобов.
«Один з прильотів на території громади. Інформація уточнюється. Є займання», – написав Гололобов.
Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що екстрені служби виїхали на перевірку місць влучань у Харкові та районі. Одне з влучань у місті – по відкритій території. Інформація щодо постраждалих перевіряється.
Нагадаємо, щонайменше три вибухи чули у Харкові близько 15:15. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що Харків – під обстрілом окупантів.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Вересня 2024 в 15:33;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про «приліт» на території Малоданилівської громади повідомив її голова Олександр Гололобов.".