Були вибухи: один «приліт» у громаді під Харковом, ще один – у місті

Про «приліт» на території Малоданилівської громади повідомив її голова Олександр Гололобов.

«Один з прильотів на території громади. Інформація уточнюється. Є займання», – написав Гололобов.

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що екстрені служби виїхали на перевірку місць влучань у Харкові та районі. Одне з влучань у місті – по відкритій території. Інформація щодо постраждалих перевіряється.

Нагадаємо, щонайменше три вибухи чули у Харкові близько 15:15. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що Харків – під обстрілом окупантів.