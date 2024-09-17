Были взрывы: один «прилет» в громаде под Харьковом, еще один — в городе
О «прилете» на территории Малоданиловской громады сообщил ее глава Александр Гололобов.
«Один из «прилетов» на территории громады. Информация уточняется. Есть возгорание», – написал Гололобов.
Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что экстренные службы выехали на проверку мест попаданий в Харькове и районе. Одно из попаданий в городе – по открытой территории. Информация о пострадавших проверяется.
Напомним, по меньшей мере, три взрыва слышали в Харькове около 15:15. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что Харьков – под обстрелом оккупантов.
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- • Дата публикации материала: 17 сентября 2024 в 15:33;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О «прилете» на территории Малоданиловской громады сообщил ее глава Александр Гололобов.".