Были взрывы: один «прилет» в громаде под Харьковом, еще один — в городе

О «прилете» на территории Малоданиловской громады сообщил ее глава Александр Гололобов.

«Один из «прилетов» на территории громады. Информация уточняется. Есть возгорание», – написал Гололобов.

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что экстренные службы выехали на проверку мест попаданий в Харькове и районе. Одно из попаданий в городе – по открытой территории. Информация о пострадавших проверяется.

Напомним, по меньшей мере, три взрыва слышали в Харькове около 15:15. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что Харьков – под обстрелом оккупантов.