Взрывы слышны в Харькове: город под обстрелом — Терехов

Около 15:15 в Харькове прогремели по меньшей мере три взрыва.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что город — под обстрелом оккупантов.

Глава ХОВА Олег Синегубов призвал жителей Харькова быть в укрытиях.

До этого в Воздушных силах ВСУ предупреждали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном и южном направлениях.

Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщал о пусках вражеских КАБов.