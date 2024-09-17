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Взрывы слышны в Харькове: город под обстрелом — Терехов

Происшествия 15:18   17.09.2024
Виктория Яковенко
Взрывы слышны в Харькове: город под обстрелом — Терехов

Около 15:15 в Харькове прогремели по меньшей мере три взрыва.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что город — под обстрелом оккупантов.

Глава ХОВА Олег Синегубов призвал жителей Харькова быть в укрытиях.

До этого в Воздушных силах ВСУ предупреждали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном и южном направлениях.

Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщал о пусках вражеских КАБов.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 17 сентября 2024 в 15:18;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 15:15 в Харькове прогремели по меньшей мере три взрыва.".