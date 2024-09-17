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Вибухи чутно у Харкові: місто під обстрілом – Терехов

Події 15:18   17.09.2024
Вікторія Яковенко
Вибухи чутно у Харкові: місто під обстрілом – Терехов

Близько 15:15 у Харкові пролунали щонайменше три вибухи.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що місто – під обстрілом окупантів.

Голова ХОВА Олег Синєгубов закликав жителів Харкова бути в укриттях.

До цього в Повітряних силах ЗСУ попереджали про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та південному напрямках.

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомляв про пуски ворожих КАБів.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Вересня 2024 в 15:18;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 15:15 у Харкові пролунали щонайменше три вибухи.".