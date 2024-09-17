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Два КАБа ударили по Киевскому району Харькова – Терехов

Происшествия 15:46   17.09.2024
Виктория Яковенко
Два КАБа ударили по Киевскому району Харькова – Терехов Скриншот

Подробности о «прилетах» КАБов в Харькове и области сообщили мэр города Игорь Терехов и глава ХОВА Олег Синегубов.

«Сейчас известно о двух ударах КАБами по Киевскому району. Один из них пришелся по открытой территории. Информация о пострадавших уточняется», — написал Терехов.

«Враг нанес удар управляемой авиабомбой по селу Черкасская Лозовая. Пока информация о пострадавших не поступала», — сообщил Синегубов.

Напомним, по меньшей мере, три взрыва слышали в Харькове около 15:15. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что Харьков – под обстрелом оккупантов. О «прилете» на территории Малоданиловской громады сообщил ее глава Александр Гололобов. Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что одно из попаданий в Харькове – по открытой территории.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 17 сентября 2024 в 15:46;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Подробности о «прилетах» КАБов в Харькове и области сообщили мэр города Игорь Терехов и глава ХОВА Олег Синегубов.".