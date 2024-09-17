Два КАБа ударили по Киевскому району Харькова – Терехов

Подробности о «прилетах» КАБов в Харькове и области сообщили мэр города Игорь Терехов и глава ХОВА Олег Синегубов.

«Сейчас известно о двух ударах КАБами по Киевскому району. Один из них пришелся по открытой территории. Информация о пострадавших уточняется», — написал Терехов.

«Враг нанес удар управляемой авиабомбой по селу Черкасская Лозовая. Пока информация о пострадавших не поступала», — сообщил Синегубов.

Напомним, по меньшей мере, три взрыва слышали в Харькове около 15:15. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что Харьков – под обстрелом оккупантов. О «прилете» на территории Малоданиловской громады сообщил ее глава Александр Гололобов. Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что одно из попаданий в Харькове – по открытой территории.