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Головні новини Харкова 17.09: як минула ніч

Україна 07:24   17.09.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Головні новини Харкова 17.09: як минула ніч Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:15

Загроза ракетного обстрілу, застосування балістики та наліт “шахедів”: нічні тривоги на Харківщині

Тривогу у Харкові та області включили о 21:53. У Повітряних силах ЗСУ поінформували про загрозу авіаобстрілу прифронтових регіонів.

Відбій тривоги пролунав о 00:25, проте о 03:02 її відновили. Цього разу через загрозу застосування балістики з Криму.

Тривога тривала близько пів години – її скасували о 03:38. А вже о 05:12 у Повітряних силах ЗСУ повідомили про “шахеди”, що рухаються на північний схід країни.

О 05:36 на цьому напрямку додалася загроза ракетного удару.

Відбій тривоги у Харкові та області (крім Липців та Вовчанська) пролунав о 06:40.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Вересня 2024 в 07:24;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.".