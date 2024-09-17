Головні новини Харкова 17.09: як минула ніч

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07:15

Загроза ракетного обстрілу, застосування балістики та наліт “шахедів”: нічні тривоги на Харківщині

Тривогу у Харкові та області включили о 21:53. У Повітряних силах ЗСУ поінформували про загрозу авіаобстрілу прифронтових регіонів.

Відбій тривоги пролунав о 00:25, проте о 03:02 її відновили. Цього разу через загрозу застосування балістики з Криму.

Тривога тривала близько пів години – її скасували о 03:38. А вже о 05:12 у Повітряних силах ЗСУ повідомили про “шахеди”, що рухаються на північний схід країни.

О 05:36 на цьому напрямку додалася загроза ракетного удару.

Відбій тривоги у Харкові та області (крім Липців та Вовчанська) пролунав о 06:40.