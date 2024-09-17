Дві людини постраждали через пожежі в екосистемах на Харківщині – ДСНС
ГУ ДСНС України в Харківській області повідомило про 127 пожеж у лісах та полях області за добу.
“Загалом зафіксовано 127 випадків пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад 318 га. Внаслідок однієї з таких пожеж постраждали двоє людей”, — поінформувала вранці 17 вересня пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
Рятувальники відзначили, що за добу 161 раз виїжджали гасити пожежі. 10 із них виникли через російські обстріли. Горіло в Богодухівському, Ізюмському, Куп’янському, Харківському та Чугуївському районах області. Дев’ять пожеж через обстріли теж були в екосистемах.
“Знищено близько 30 га сухого трав’яного настилу та лісової підстилки. Найбільша за площею пожежа сталась у селі Богуславка Борівської громади, де горіла хвойна підстилка на площі 20 га. З нею боролись сім одиниць техніки та 35 рятувальників ДСНС”, – зазначили в ГУ ДСНС.
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Нагадаємо, масштабна пожежа сталася у сосновому борі поблизу Журавлівського гідропарку у Харкові 16 вересня. Вогонь охопив дерева, які переважно засохли ще понад рік тому через ураження грибком. Потужний вітер роздмухував вогонь. Він загрожував житловим будинкам. Через вогняну стихію та дим довелося перекрити рух транспорту від спуску Жилярді до ТРЦ «Караван». Близько 17:00 мер Ігор Терехов повідомив, що пожежу вдалося локалізувати на площі 4 га і загрози будинкам немає. На місці разом із рятувальниками працювали бригади СКП «Харківзеленбуд» та комунальна техніка. Міський голова запевнив, що всі ділянки лісу, які знищив вогонь, відновлять.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Вересня 2024 в 08:29;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "ГУ ДСНС України в Харківській області повідомило про 127 пожеж у лісах та полях області за добу".