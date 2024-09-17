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Два человека пострадали из-за пожаров в экосистемах на Харьковщине — ГСЧС

Происшествия 08:29   17.09.2024
Оксана Горун
Два человека пострадали из-за пожаров в экосистемах на Харьковщине — ГСЧС Фото: СКП «Харьковзеленстрой»

ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщило про 127 пожаров в лесах и полях области за сутки.

«Всего зафиксировано 127 случаев пожаров в природных экосистемах на общей площади более 318 га. В результате одного из таких пожаров пострадали два человека», — проинформировала утром 17 сентября пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Спасатели сообщили, что за сутки 161 раз выезжали тушить пожары. 10 из них возникли из-за российских обстрелов. Горело в Богодуховском, Изюмском, Купянском, Харьковском и Чугуевском районах области. Девять пожаров из-за обстрелов тоже были в экосистемах.

«Уничтожено около 30 гектаров сухого травяного настила и лесной подстилки. Самый большой по площади пожар произошел в селе Богуславка Боровской громады, где горела хвойная подстилка на площади 20 га. С ним боролись семь единиц техники и 35 спасателей ГСЧС», — отметили в ГУ ГСЧС.

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Напомним, масштабный пожар произошел в сосновом бору вблизи Журавлевского гидропарка в Харькове 16 сентября. Огонь охватил деревья, которые в основном засохли еще более года назад из-за поражения грибком. Мощный ветер раздувал огонь. Он угрожал ближайшим жилым домам. Из-за огненной стихии и дыма пришлось перекрыть движение транспорта от спуска Жилярди до ТРЦ «Караван». Около 17:00 мэр Игорь Терехов сообщил, что пожар удалось локализовать на площади 4 га и угрозы домам нет. На месте вместе со спасателями работали бригады СКП «Харьковзеленстрой» и коммунальная техника. Городской голова заверил, что все участки леса, которые уничтожил огонь, восстановят.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 17 сентября 2024 в 08:29;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщило про 127 пожаров в лесах и полях области за сутки".