Троє постраждалих за добу внаслідок ворожого обстрілу Харківщини

Про наслідки обстрілів Харківщини минулої доби розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов. Крім того, він повідомив, що вранці 17 вересня під удар ЗС РФ потрапили Куп’янський та Ізюмський район.

«17 вересня, 05:50, Ізюмський р-н, Борівська ТГ, с. Богуславка. Пошкоджено приватну хату внаслідок ворожих обстрілів. 06:30, Куп’янський р-н, Курилівська ТГ, с. Сенькове. Пошкоджено приватну оселю», – поінформував Синєгубов.

Напередодні о 12:00 окупанти обстріляли Куп’янськ. Внаслідок удару постраждала 65-річна жінка. А о 16:50 “прилетіло” по селу Павлівка. Горів ліс, нафтобаза та чесний будинок. Трохи згодом армія РФ обстріляла Богодухів.

«16:53 Богодухівський район, Богодухівська ТГ, м. Богодухів. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 3 га. Пошкоджено підприємство, чотири приватні будинки, багатоквартирний будинок, склад», – додав начальник ХОВА.

Згодом ворог продовжив обстрілювати Куп’янський район.

«17:00 с. Поділ. Внаслідок ворожих артилерійських обстрілів постраждав 63-річний чоловік. 21:13 Куп’янський район, Куп’янська ТГ, м. Куп’янськ. Внаслідок обстрілу зруйновано три приватні будинки. Постраждала 63-річна жінка», – додав Синєгубов.