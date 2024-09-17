Трое пострадавших за сутки в результате вражеских обстрелов Харьковщины
О последствиях обстрелов Харьковщины за минувшие сутки рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов. Кроме того, он сообщил, что утром 17 сентября под удар ВС РФ попали Купянский и Изюмский район.
«17 сентября, 05:50, Изюмский р-н, Боровская ТГ, с. Богуславка. Поврежден частный дом в результате вражеских обстрелов. 06:30, Купянский р-н, Куриловская ТГ, с. Сеньково. Поврежден частный дом», –проинформировал Синегубов.
Накануне в 12:00 оккупанты обстреляли Купянск. В следствие удара пострадала 65-летняя женщина. А в 16:50 «прилетело» по селу Павловка. Горел лес, нефтебаза и честный дом. Чуть позже армия РФ обстреляла Богодухов.
«16:53 Богодуховский район, Богодуховская ТГ, г. Богодухов. В результате обстрела горела трава на площади 3га. Повреждены предприятие, четыре частных дома, многоквартирный дом, склад», – добавил начальник ХОВА.
Позже враг продолжил обстреливать Купянский район.
«17:00 с. Подолы. В результате вражеских артиллерийских обстрелов пострадал 63-летний мужчина. 21:13 Купянский район, Купянская ТГ, г. Купянск. В результате обстрела разрушены три частных дома. Пострадала 63-летняя женщина», – добавил Синегубов.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: зведення, обстрелы, Олег Синегубов, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 17 сентября 2024 в 09:02;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О последствиях обстрелов Харьковщины за минувшие сутки рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов. Кроме того, он сообщил, что утром 17 сентября под удар ВС РФ попали Купянский и Изюмский район.".