Главные новости Харькова 17.09: как прошла ночь

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07:26

Угроза ракетного обстрела, применения баллистики и налет «шахедов»: ночные тревоги на Харьковщине

Тревогу в Харькове и области включили в 21:53. В Воздушных силах ВСУ проинформировали об угрозе авиаобстрела прифронтовых регионов.

Отбой тревоги прозвучал в 00:25, однако в 03:02 ее возобновили. На сей раз – из-за угрозы применения баллистики с Крыма.

Тревога длилась около получала – ее отменили в 03:38. А уже в 05:12 в Воздушных силах ВСУ сообщили о шахедах, которые двигаются на северо-восток страны.

В 05:36 на этом же направлении добавилась угроза ракетного удара.

Отбой тревоги в Харькове и области (кроме Липцев и Волчанска) прозвучал в 06:40.