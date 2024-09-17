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Главные новости Харькова 17.09: как прошла ночь

Украина 07:24   17.09.2024
Николь Костенко-Лагутина
Главные новости Харькова 17.09: как прошла ночь Фото: Василий Голосный

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:26

Угроза ракетного обстрела, применения баллистики и налет «шахедов»: ночные тревоги на Харьковщине

Тревогу в Харькове и области включили в 21:53. В Воздушных силах ВСУ проинформировали об угрозе авиаобстрела прифронтовых регионов.

Отбой тревоги прозвучал в 00:25, однако в 03:02 ее возобновили. На сей раз – из-за угрозы применения баллистики с Крыма.

Тревога длилась около получала – ее отменили в 03:38. А уже в 05:12 в Воздушных силах ВСУ сообщили о шахедах, которые двигаются на северо-восток страны.

В 05:36 на этом же направлении добавилась угроза ракетного удара.

Отбой тревоги в Харькове и области (кроме Липцев и Волчанска) прозвучал в 06:40.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 17 сентября 2024 в 07:24;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".