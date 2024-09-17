Удар КАБ по Харькову: известно о 6 пострадавших, среди них – спасатели

Сейчас известно о 6 пострадавших в результате удара КАБ по Харькову.

«Сейчас им всем оказывают медицинскую помощь», — сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Как сообщил глава ХОВА Олег Синегубов, одно из попаданий зафиксировали в лесополосе вблизи ТРЦ.

«К сожалению, ранены четверо спасателей, которые ликвидировали пожар рядом», — написал Синегубов.

Напомним, по меньшей мере, три взрыва слышали в Харькове около 15:15. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о двух ударах КАБами по Киевскому району. Один из них пришелся по открытой территории. По данным главы ХОВА Олега Синегубова, враг также нанес удар управляемой авиабомбой по селу Черкасская Лозовая.