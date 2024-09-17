Удар КАБ по Харкову: відомо про 6 постраждалих, серед них – рятувальники
Наразі відомо про 6 постраждалих внаслідок удару КАБ по Харкову.
«Зараз їм усім надають медичну допомогу», – повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
Як повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, одне з влучань зафіксували у лісосмузі поблизу ТРЦ.
«На жаль, є поранені четверо рятувальників, які ліквідували пожежу поряд», – написав Синєгубов.
Нагадаємо, щонайменше три вибухи чули у Харкові близько 15:15. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про два удари КАБами по Київському району. Один із них прийшовся по відкритій території. За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, ворог також завдав удару керованою авіабомбою по селу Черкаська Лозова.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: КАБ, пострадалі, сінєгубов, спасатели, терехов, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Вересня 2024 в 15:57;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наразі відомо про 6 постраждалих внаслідок удару КАБ по Харкову.".