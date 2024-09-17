Троє поранених у Харкові рятувальників у критичному стані – Синєгубов

Подробиці удару по Харкову в ефірі телемарафону повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Один удар пройшовся поблизу великого торговельного центру, за ним, у лісосмузі, де працювали підрозділи ДСНС, гасили пожежу. І четверо наших рятувальників отримали поранення, троє знаходяться у вкрай важкому стані», – зазначив Синєгубов.

Інший удар пройшовся по Київському району, по приватній забудові. Там є руйнування цивільної інфраструктури, але щодо постраждалих інформація не надходила.

Натомість ще один удар прийшовся по промисловому підприємству в Київському районі. І там зараз масштабна пожежа, яка охоплює понад 2 тисяч м₂ і яку ДСНС намагаються загасити.

Ну і ще один удар був по Черкаській Лозові, там є руйнування цивільної інфраструктури. Але, на щастя, знову щодо постраждалих інформації не було, зазначив Синєгубов.

Нагадаємо, щонайменше три вибухи чули у Харкові близько 15:15. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про два удари КАБами по Київському району. Один із них прийшовся по відкритій території. За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, ворог також завдав удару керованою авіабомбою по селу Черкаська Лозова.