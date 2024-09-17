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Трое раненых в Харькове спасателей в критическом состоянии – Синегубов

Происшествия 17:28   17.09.2024
Оксана Якушко
Трое раненых в Харькове спасателей в критическом состоянии – Синегубов Скриншот

Подробности удара по Харькову в эфире телемарафона сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Один удар прошелся вблизи крупного торгового центра, за ним в лесополосе, где работали подразделения ГСЧС, тушили пожар. И четверо наших спасателей получили ранения, трое находятся в крайне тяжелом состоянии», – отметил Синегубов.

Другой удар прошёлся по частной застройке в Киевском районе. Там есть разрушение гражданской инфраструктуры, но о пострадавших информация не поступала, заявил начальник ХОВА.

Еще один удар был по промышленному предприятию в Киевском районе. И там сейчас масштабный пожар, охвативший более 2 тысяч м² и который ГСЧС пытаются потушить.

Ну и еще один удар был по Черкасской Лозовой, там есть разрушение гражданской инфраструктуры. Но, к счастью, снова о пострадавших информации не было, отметил Синегубов.

Напомним, по меньшей мере, три взрыва слышали в Харькове около 15:15. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о двух ударах КАБами по Киевскому району. Один из них пришелся по открытой территории. По данным главы ХОВА Олега Синегубова, враг также нанес удар управляемой авиабомбой по селу Черкасская Лозовая.

Читайте также: Удар КАБ по Харькову: известно о 6 пострадавших, среди них – спасатели

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 17 сентября 2024 в 17:28;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Подробности удара по Харькову в эфире телемарафона сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".