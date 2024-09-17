Трое раненых в Харькове спасателей в критическом состоянии – Синегубов

Подробности удара по Харькову в эфире телемарафона сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Один удар прошелся вблизи крупного торгового центра, за ним в лесополосе, где работали подразделения ГСЧС, тушили пожар. И четверо наших спасателей получили ранения, трое находятся в крайне тяжелом состоянии», – отметил Синегубов.

Другой удар прошёлся по частной застройке в Киевском районе. Там есть разрушение гражданской инфраструктуры, но о пострадавших информация не поступала, заявил начальник ХОВА.

Еще один удар был по промышленному предприятию в Киевском районе. И там сейчас масштабный пожар, охвативший более 2 тысяч м² и который ГСЧС пытаются потушить.

Ну и еще один удар был по Черкасской Лозовой, там есть разрушение гражданской инфраструктуры. Но, к счастью, снова о пострадавших информации не было, отметил Синегубов.

Напомним, по меньшей мере, три взрыва слышали в Харькове около 15:15. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о двух ударах КАБами по Киевскому району. Один из них пришелся по открытой территории. По данным главы ХОВА Олега Синегубова, враг также нанес удар управляемой авиабомбой по селу Черкасская Лозовая.