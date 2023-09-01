На Харківщині лікарка видавала фіктивні довідки ухилянтам – прокуратура

На Харківщині судитимуть лікарку-невропатолога, яка видавала фальшиві довідки для уникнення мобілізації.

За даними Харківської обласної прокуратури, лікар-невропатолог однієї з харківських лікарень видавала фіктивні медичні довідки, які надалі ставали підставою для оформлення групи інвалідності.

Вона складала неправдиві офіційні документи щодо хвороб та проходження стаціонарного лікування чоловіків, чого насправді не було.

Медпрацівниця робила довідки на замовлення реєстраторки медичної обласної МСЕК №4 КЗОЗ «Обласний центр медико-соціальної експертизи», до якої безпосередньо і звертались клієнти для оформлення фейкової «групи інвалідності».

«Саме вона за гроші організувала процес оформлення фальсифікованої документації у медичних установах Харківщини. Надалі це сприяло тому, що клієнти — чоловіки призовного віку — ухилялись від мобілізації або виїжджали за кордон», – зазначили в прокуратурі.

Лікарці-невропатологу повідомили про підозру за фактом службового підроблення (ч. 1 ст. 366 ККУ).