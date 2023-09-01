У Харкові викрили волонтера, який допомагав ухилянтам “тікати” за кордон

Правоохоронці Харківщини в результаті спецоперації ліквідували міжрегіональну схему незаконного виїзду військовозобов’язаних за кордон.

За даними речника УСБУ в Харківській області Владислава Абдули, організатор – 34-річний харків’янин, керівник одного з місцевих благодійних фондів, який залучив до схеми членів військово-лікарських комісій та співробітників інших волонтерських структур з Харківської, Львівської, Одеської та Закарпатської областей.

За даними слідства зловмисники розробили дві «схеми» виїзду ухилянтів за кордон, додали в Харківській обласній прокуратурі.

Перший механізм полягав у тому, що харків’янин безпідставно вносив чоловіків до інформаційної системи «Шлях» в якості волонтерів благодійного фонду. Така послуга вартувала втікачам 1,5 тис. доларів.

За іншою «схемою», ділок надавав чоловікам фіктивні документи з місцевих ТЦК та СП, а саме довідки ВЛК та про відстрочку від призову на військову службу. Це вже коштувало ухилянтам майже 4,5 тис. доларів.

«Крім цього, чоловік особисто проводив інструктажі з «клієнтами» щодо «обставин» проходження ним ВЛК, а також надавав поради та вказівки щодо подальшого перетину державного кордону України», – зазначили правоохоронці.

Правоохоронці провели близько 20 обшуків вдома і на роботі у фігурантів у Харківській, Львівській, Одеській та Закарпатській областях – вилучили комп’ютерну техніку та мобільні телефони, чорнові записи, документацію благодійних фондів зі списками волонтерів, які не повернулися з-за кордону, грошові кошти у гривнях, доларах та євро на загальну суму близько 1,5 млн грн.

18 серпня харківського волонтера затримали, розповіли в ГУ Наццоліції в Харківській області.

Фігуранту повідомили про підозру у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України та за фактом одержання неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функції держави, поєднаного з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 369-2 ККУ).

Наразі чоловік перебуває у СІЗО. Йому загрожує до 9 років тюрми.