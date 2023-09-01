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В Харькове разоблачили волонтера, который помогал уклонистам бежать за границу

Общество 14:41   01.09.2023
Виктория Яковенко
В Харькове разоблачили волонтера, который помогал уклонистам бежать за границу Фото: Владислав Абдула

Правоохранители Харьковщины в результате спецоперации ликвидировали межрегиональную схему незаконного выезда военнообязанных за границу.

По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, организатор — 34-летний харьковчанин, руководитель одного из местных благотворительных фондов, который привлек к схеме членов военно-врачебных комиссий и сотрудников других волонтерских структур из Харьковской, Львовской, Одесской и Закарпатской областей.

По данным следствия, злоумышленники разработали две «схемы» выезда уклонистов за границу, добавили в Харьковской областной прокуратуре.

Первый механизм заключался в том, что харьковчанин безосновательно вносил мужчин в информационную систему «Путь» в качестве волонтеров благотворительного фонда. Такая услуга стоила мужчинам 1,5 тыс. долларов.

По другой «схеме» делец предоставлял мужчинам фиктивные документы из местных ТЦК и СП, а именно справки ВВК об отсрочке от призыва на военную службу. Это уже стоило уклонистам почти 4,5 тыс. долларов.

«Кроме этого мужчина лично проводил инструктажи с «клиентами» по «обстоятельствам» прохождения им ВВК, а также давал советы и указания по дальнейшему пересечению государственной границы Украины», — отметили правоохранители.

Правоохранители провели около 20 обысков дома и на работе у фигурантов в Харьковской, Львовской, Одесской и Закарпатской областях — изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны, черновые записи, документацию благотворительных фондов со списками не вернувшихся из-за рубежа волонтеров, денежные средства в гривнах, долларах и евро на общую сумму около 1,5 млн. грн.

18 августа харьковского волонтера задержали, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Фигуранту сообщили о подозрении в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины и по факту получения неправомерной выгоды для себя и третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функции государства, соединенного с требованием такой выгоды (ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст.369-2 УКУ).

Сейчас мужчина находится в СИЗО. Ему грозит до 9 лет тюрьмы.

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Фото: Владислав Абдула

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 сентября 2023 в 14:41;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители Харьковщины в результате спецоперации ликвидировали межрегиональную схему незаконного выезда военнообязанных за границу.".