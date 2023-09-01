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На Харьковщине врач выдавала фиктивные справки уклонистам — прокуратура

Общество 16:33   01.09.2023
Виктория Яковенко
На Харьковщине врач выдавала фиктивные справки уклонистам — прокуратура Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харьковской области будут судить врача-невропатолога, которая выдавала фальшивые справки для избежание мобилизации.

По данным Харьковской областной прокуратуры, врач-невропатолог одной из харьковских больниц выдавала фиктивные медицинские справки, которые в дальнейшем становились основанием для оформления группы инвалидности.

Она составляла ложные официальные документы по болезням и прохождению стационарного лечения мужчин, чего в действительности не было.
Медработница делала справки по заказу регистратора медицинской областной МСЭК №4 КЗОЗ «Областной центр медико-социальной экспертизы», к которой и обращались клиенты для оформления фековой «группы инвалидности».

«Именно она за деньги организовала процесс оформления фальсифицированной документации в медицинских учреждениях Харьковщины. В дальнейшем это способствовало тому, что клиенты – мужчины призывного возраста – уклонялись от мобилизации или уезжали за границу», — отметили в прокуратуре.

Врачу-невропатологу сообщили о подозрении по факту служебного подлога (ч. 1 ст. 366 УКУ).

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 сентября 2023 в 16:33;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области будут судить врача-невропатолога, которая выдавала фальшивые справки для избежание мобилизации.".