Обокрали тысячу людей на 2 млн грн: киберполиция Харьковщины поймала аферистов

Киберполиция Харьковщины разоблачила участников двух преступных группировок, которые обманули людей почти на 2 млн грн с помощью фишинга.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, в одной группировке объединились 13 человек. Они создали группу в Telegram, где размещали инструкции и фишинговые ссылки для других членов мошеннической группы.

Далее злоумышленники в мессенджерах распространяли эти ссылки под предлогом оформления финансовых выплат, получения средств за проданный товар. Данные, введенные пользователями на фишинговых сайтах, автоматически становились известны фигурантам.

Такую же схему реализовали и три жителя Днепропетровской области.

По данным правоохранителей, от действий мошенников пострадали около тысячи человек.