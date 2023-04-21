Обокрали тысячу людей на 2 млн грн: киберполиция Харьковщины поймала аферистов
Фото: ГУНП в Харьковской области
Киберполиция Харьковщины разоблачила участников двух преступных группировок, которые обманули людей почти на 2 млн грн с помощью фишинга.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, в одной группировке объединились 13 человек. Они создали группу в Telegram, где размещали инструкции и фишинговые ссылки для других членов мошеннической группы.
Далее злоумышленники в мессенджерах распространяли эти ссылки под предлогом оформления финансовых выплат, получения средств за проданный товар. Данные, введенные пользователями на фишинговых сайтах, автоматически становились известны фигурантам.
Такую же схему реализовали и три жителя Днепропетровской области.
По данным правоохранителей, от действий мошенников пострадали около тысячи человек.
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- • Дата публикации материала: 21 апреля 2023 в 15:42;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Киберполиция Харьковщины разоблачила участников двух преступных группировок, которые обманули людей почти на 2 млн грн с помощью фишинга.".