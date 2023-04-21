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Обокрали тысячу людей на 2 млн грн: киберполиция Харьковщины поймала аферистов

Общество 15:42   21.04.2023
Виктория Яковенко
Обокрали тысячу людей на 2 млн грн: киберполиция Харьковщины поймала аферистов Фото: ГУНП в Харьковской области

Киберполиция Харьковщины разоблачила участников двух преступных группировок, которые обманули людей почти на 2 млн грн с помощью фишинга.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, в одной группировке объединились 13 человек. Они создали группу в Telegram, где размещали инструкции и фишинговые ссылки для других членов мошеннической группы.

Далее злоумышленники в мессенджерах распространяли эти ссылки под предлогом оформления финансовых выплат, получения средств за проданный товар. Данные, введенные пользователями на фишинговых сайтах, автоматически становились известны фигурантам.

Такую же схему реализовали и три жителя Днепропетровской области.

По данным правоохранителей, от действий мошенников пострадали около тысячи человек.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 апреля 2023 в 15:42;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Киберполиция Харьковщины разоблачила участников двух преступных группировок, которые обманули людей почти на 2 млн грн с помощью фишинга.".