Обікрали тисячу людей на 2 млн грн: кіберполіція Харківщині піймала шахраїв

Кіберполіція Харківщини викрила учасників двох злочинних угруповань, які ошукали людей майже на 2 млн грн за допомогою фішингу.

За даними ГУ Нацполіції у Харківській області, в одному угрупованні об’єдналися 13 осіб. Вони створили групу в Telegram, де розміщували інструкції та фішингові посилання для інших членів шахрайської групи.

Далі зловмисники в месенджерах поширювали ці посилання під виглядом пропозицій оформлення фінансових виплат, отримання коштів за проданий товар. Дані, введені користувачами на фішингових сайтах, автоматично ставали відомі фігурантам.

Таку ж схему реалізували і троє жителів Дніпропетровської області.

За даними правоохоронців, від дій шахраїв постраждала щонайменше тисяча людей.