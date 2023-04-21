Обікрали тисячу людей на 2 млн грн: кіберполіція Харківщині піймала шахраїв
Фото: ГУНП в Харківській області
Кіберполіція Харківщини викрила учасників двох злочинних угруповань, які ошукали людей майже на 2 млн грн за допомогою фішингу.
За даними ГУ Нацполіції у Харківській області, в одному угрупованні об’єдналися 13 осіб. Вони створили групу в Telegram, де розміщували інструкції та фішингові посилання для інших членів шахрайської групи.
Далі зловмисники в месенджерах поширювали ці посилання під виглядом пропозицій оформлення фінансових виплат, отримання коштів за проданий товар. Дані, введені користувачами на фішингових сайтах, автоматично ставали відомі фігурантам.
Таку ж схему реалізували і троє жителів Дніпропетровської області.
За даними правоохоронців, від дій шахраїв постраждала щонайменше тисяча людей.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Квітня 2023 в 15:42;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кіберполіція Харківщини викрила учасників двох злочинних угруповань, які ошукали людей майже на 2 млн грн за допомогою фішингу.".