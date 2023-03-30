«Ваша карта заблокована»: жертвами онлайн-шахраїв стали харків’яни
Правоохоронці викрили злочинну групу, яка онлайн, під виглядом працівників банку виманювали з харків’ян гроші.
За даними Харківської обласної прокуратури, до злочинної групи входило троє осіб – 28-річний чоловік з Донецької області та 29-річна жінка, яка наразі мешкає у Києві. Третій фігурант – 36-річний чоловік — проживає на Житомирщині. Жертвами злочинців стали саме мешканці Харкова.
«Так, 36-річний чоловік здійснював розсилку смс-повідомлень клієнтам банку з неправдивою інформацією про нібито блокування банківських карток, зазначаючи при цьому номери мобільних телефонів «спеціалістів» для вирішення питання по суті», – додали у прокуратурі.
Потім потерпілі дзвонили на вказані номери та думали, что спілкуються зі справжніми працівниками банку. Харків’яни надавали всю необхідну інформацію: номери карток, пін-коди, CVV-код та інше.
Надалі ділки переказували всі гроші з карток людей на підконтрольні їм банківські рахунки.
«Оборудки щомісячно приносили кожному підозрюваному близько 200 тисяч гривень», – повідомили у прокуратурі.
28 березня правоохоронці провели обшуки за місцями проживання фігурантів. Вдома у злочинців виявили банківські карти, сім-карти, стартові пакети операторів мобільного зв’язку, мобільні телефони, ноутбуки, чорнові записи тощо.
Крім того, в одного з фігурантів правоохоронці знайшли «трудову книжку» та документи про освіту з так званої «ДНР».
Наразі злочинцям повідомлено про підозру за фактом шахрайства, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 190 ККУ).
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Березня 2023 в 14:15;
Кореспондент Виктория Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці викрили злочинну групу, яка онлайн, під виглядом працівників банку виманювали з харків’ян гроші.".