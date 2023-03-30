«Ваша карта заблокирована»: харьковчане стали жертвами онлайн-мошенников

Правоохранители разоблачили преступную группу, которая онлайн под видом работников банка выманивала у харьковчан деньги.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в преступную группу входили три человека — 28-летний мужчина из Донецкой области и 29-летняя женщина, которая сейчас проживает в Киеве. Третий фигурант – 36-летний мужчина – проживает на Житомирщине. Жертвами преступников стали именно жители Харькова.

«36-летний мужчина осуществлял рассылку смс-сообщений клиентам банка с ложной информацией о якобы блокировке банковских карт, отмечая при этом номера мобильных телефонов «специалистов» для решения вопроса по существу», — добавили в прокуратуре.

После этого харьковчане звонили на указанные номера и думали, что общаются с настоящими работниками банка. Потерпевшие предоставляли всю необходимую информацию: номера карт, пин-коды, CVV-код и прочее.

В дальнейшем дельцы переводили все деньги с карточек людей на подконтрольные им банковские счета.

«Сделки ежемесячно приносили каждому подозреваемому около 200 тысяч гривен», — сообщили в прокуратуре.

28 марта правоохранители провели обыски по местам жительства фигурантов. Дома у преступников обнаружили банковские карты, сим-карты, стартовые пакеты операторов мобильной связи, мобильные телефоны, ноутбуки, черновые записи и т.д.

Кроме того, у одного из фигурантов правоохранители обнаружили «трудовую книжку» и документы об образовании из так называемой «ДНР».

Сейчас преступникам сообщили о подозрении по факту мошенничества, совершенном путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 190 УКУ).