Live
  • Пятница 30.06.2023
    • Харьков
  •   +17°С
  • USD 36.57
  • EUR 40
    • 🟢

Платили криптой. Харьковчанина, чья ботоферма славила рф, поймала киберполиция

Происшествия 18:45   30.06.2023
Оксана Якушко
Платили криптой. Харьковчанина, чья ботоферма славила рф, поймала киберполиция

Злоумышленник создал и администрировал ботоферму в Харькове, что позволяет автоматизированно создавать фейковые аккаунты. Заказчиком 52-летнего харьковчанина был представитель рф, сообщили в Управлении противодействия киберпреступлениям в Харьковской области Департамента киберполиции НПУ.

52-летнего харьковчанина разоблачили полицейские, к проведению следственных действий также привлекли спецназовцев.

Мужчина решил подзаработать, осуществляя техническое сопровождение и администрирование GSM-шлюзов (ботоферма), содействовал регистрации фейковых учетных записей в социальных сетях, мессенджерах и предоставлял эту информацию заказчику услуг. Оплату получал на криптокошелек.

Заказчиком оказался представитель рф, который использовал фейковые учетные записи для распространения ложной информации на территории Украины для спам-рассылки.

В доме владельца ботофермы полицейские провели обыск. Изъяли gsm-шлюзы, мобильный телефон, системный блок, банковские карты, большое количество сим-карт мобильных операторов.

Открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.

Читайте также: На Харьковщине “накрыли” ботоферму, которая распространяла фейки в соцсетях

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Участок на берегу Печенежского водохранилища за 20 млн грн забрали у женщины
Участок на берегу Печенежского водохранилища за 20 млн грн забрали у женщины
30.06.2023
В случае обострения харьковчане останутся в городе, но не хотят в ВСУ — опрос
В случае обострения харьковчане останутся в городе, но не хотят в ВСУ — опрос
30.06.2023
Армия РФ нанесла авиаудар по Купянщине и обстреляла Волчанск — Синегубов
Армия РФ нанесла авиаудар по Купянщине и обстреляла Волчанск — Синегубов
30.06.2023
На Харьковщине нашли еще один опасный пляж: что обнаружили в воде
На Харьковщине нашли еще один опасный пляж: что обнаружили в воде
30.06.2023
Синегубов назвал три населенных пункта на Харьковщине, подвергшиеся обстрелам
Синегубов назвал три населенных пункта на Харьковщине, подвергшиеся обстрелам
30.06.2023
Свет, газ и вода: харьковчане — самые довольные в Украине рядом услуг ЖКХ
Свет, газ и вода: харьковчане — самые довольные в Украине рядом услуг ЖКХ
30.06.2023

Новости по теме:

18:14
Из Харькова за неделю вывезли 37 тысяч кубометров мусора
17:46
Герои Харькова. Выставка, посвященная защитникам города, стартовала в ХНАТОБ
17:34
Армия РФ нанесла авиаудар по Купянщине и обстреляла Волчанск — Синегубов
16:19
Свет, газ и вода: харьковчане — самые довольные в Украине рядом услуг ЖКХ
15:32
ДТП на Клочковской: мотоциклист пытался обогнать авто и попал в больницу

  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Платили криптой. Харьковчанина, чья ботоферма славила рф, поймала киберполиция»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 30 июня 2023 в 18:45;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Злоумышленник создал и администрировал ботоферму в Харькове, что позволяет автоматизированно создавать фейковые аккаунты. Заказчиком 52-летнего харьковчанина был представитель рф, сообщили в Управлении противодействия киберпреступлениям в Харьковской области Департамента киберполиции НПУ.".