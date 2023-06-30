Платили криптой. Харьковчанина, чья ботоферма славила рф, поймала киберполиция
Злоумышленник создал и администрировал ботоферму в Харькове, что позволяет автоматизированно создавать фейковые аккаунты. Заказчиком 52-летнего харьковчанина был представитель рф, сообщили в Управлении противодействия киберпреступлениям в Харьковской области Департамента киберполиции НПУ.
52-летнего харьковчанина разоблачили полицейские, к проведению следственных действий также привлекли спецназовцев.
Мужчина решил подзаработать, осуществляя техническое сопровождение и администрирование GSM-шлюзов (ботоферма), содействовал регистрации фейковых учетных записей в социальных сетях, мессенджерах и предоставлял эту информацию заказчику услуг. Оплату получал на криптокошелек.
Заказчиком оказался представитель рф, который использовал фейковые учетные записи для распространения ложной информации на территории Украины для спам-рассылки.
В доме владельца ботофермы полицейские провели обыск. Изъяли gsm-шлюзы, мобильный телефон, системный блок, банковские карты, большое количество сим-карт мобильных операторов.
Открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.
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- • Дата публикации материала: 30 июня 2023 в 18:45;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Злоумышленник создал и администрировал ботоферму в Харькове, что позволяет автоматизированно создавать фейковые аккаунты. Заказчиком 52-летнего харьковчанина был представитель рф, сообщили в Управлении противодействия киберпреступлениям в Харьковской области Департамента киберполиции НПУ.".