Платили криптой. Харьковчанина, чья ботоферма славила рф, поймала киберполиция

Злоумышленник создал и администрировал ботоферму в Харькове, что позволяет автоматизированно создавать фейковые аккаунты. Заказчиком 52-летнего харьковчанина был представитель рф, сообщили в Управлении противодействия киберпреступлениям в Харьковской области Департамента киберполиции НПУ.

52-летнего харьковчанина разоблачили полицейские, к проведению следственных действий также привлекли спецназовцев.

Мужчина решил подзаработать, осуществляя техническое сопровождение и администрирование GSM-шлюзов (ботоферма), содействовал регистрации фейковых учетных записей в социальных сетях, мессенджерах и предоставлял эту информацию заказчику услуг. Оплату получал на криптокошелек.

Заказчиком оказался представитель рф, который использовал фейковые учетные записи для распространения ложной информации на территории Украины для спам-рассылки.

В доме владельца ботофермы полицейские провели обыск. Изъяли gsm-шлюзы, мобильный телефон, системный блок, банковские карты, большое количество сим-карт мобильных операторов.

Открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.