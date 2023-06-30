Платили криптою. Харків’янина, чия ботоферма славила рф, впіймала кіберполіція
Зловмисник створив та адміністрував технічний ресурс у Харкові, що дозволяє автоматизовано створювати фейкові облікові записи. Замовником 52-річного харків’янина був представник рф, повідомили в Управлінні протидії кіберзлочинам в Харківській області Департаменту кіберполіції НПУ.
52-річного харків’янина викрили поліціянти, до проведення слідчих дій також залучили спецпризначенців.
Чоловік вирішив підзаробити, здійснюючи технічний супровід та адміністрування GSM-шлюзів (ботоферма), сприяв у реєстрації фейкових облікових записів у соціальних мережах, месенджерах та надавав цю інформацію замовнику послуг. Оплату отримував на криптогаманець.
Замовником виявився представник рф, який використовував фейкові облікові записи для розповсюдження неправдивої інформації на території України для здійснення спам-розсилки.
У помешканні власника ботоферми поліцейські провели обшук. Вилучили gsm-шлюзи, мобільний телефон, системний блок, банківські картки, велику кількість сім-карток мобільних операторів.
Відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 6 років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Червня 2023 в 18:45;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зловмисник створив та адміністрував технічний ресурс у Харкові, що дозволяє автоматизовано створювати фейкові облікові записи. Замовником 52-річного харків’янина був представник рф, повідомили в Управлінні протидії кіберзлочинам в Харківській області Департаменту кіберполіції НПУ.".